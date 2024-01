“Sister Act. Il musical” un Weekend di spettacolo al Tcvi

“Sister Act. Il musical” – nella nuova edizione italiana con regia di Chiara Noschese – al Teatro Comunale di Vicenza in doppia data, sabato 27 e domenica 28 gennaio

Dopo “Rapunzel” ecco un altro musical attesissimo negli spettacoli fuori abbonamento del Teatro Comunale di Vicenza, un titolo cult del genere, ispirato al celebre omonimo film, ovvero “Sister Act – Il Musical” presentato nella nuova versione italiana con la regia di Chiara Noschese, in programma in sala Maggiore sabato 27 e domenica 28 gennaio alle 20.45; per le due date restano pochissimi biglietti.

“Sister Act – Il Musical”

Lo spettacolo è tratto dall’indimenticabile pellicola del 1992 che consacrò Whoopi Goldberg nel ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. Le musiche originali dello spettacolo sono firmate da Alan Menken, otto volte Premio Oscar, uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical, che ha ricreato per lo spettacolo le roventi atmosfere musicali anni Settanta, spaziando dal soul al funk, fino alle più celebri hit della discomusic, rendendo “Sister Act” una frizzante commedia musicale in puro stile Broadway, acclamata in tutto il mondo; autori del testo sono Cheri Steinkellner e Bill Steinkellner.

“Sister Act” terza edizione, approda al Teatro Comunale di Vicenza

Quella che andrà in scena al Teatro Comunale di Vicenza è la terza edizione italiana di “Sister Act”, la seconda per Stage Entertainment dopo quella diretta da Carline Brower nel 2011, mentre risale al 2015 la coproduzione Teatro Brancaccio e Compagnia della Rancia, regia di Saverio Marconi. E così, dopo l’acclamatissimo debutto dello scorso anno che ha visto “Sister Act – Il Musical” trionfare al botteghino con il record di biglietti staccati, Stage Entertainment in collaborazione con Italiana Assicurazioni, propone anche per questa stagione teatrale un tour della divertentissima commedia musicale, con oltre 80 tappe in tutta Italia.

Nella nuova versione del musical, la traduzione e l’adattamento di testo e liriche sono di Franco Travaglio, le coreografie di Nadia Scherani, la direzione musicale di Andrea Calandrini, la supervisione musicale di Simone Manfredini, i costumi di Ivan Stefanutti, le scenografie di Gabriele Moreschi, la regia, già citata, di Chiara Noschese.

La trama del Musical

La trama del musical (con qualche differenza rispetto al film) è coinvolgente, pervasa da una comicità irresistibile: interpretata da Gloria Enchill, Deloris Van Cartier è una scatenata cantante di night, testimone involontaria di un omicidio. Per proteggerla la polizia la mette al sicuro … in un convento! Travestita da Suor Maria Claretta, costretta a una condotta che non le si addice, faticherà non poco per adattarsi alle regole di comportamento imposte dalla rigorosissima Madre Superiora, ma finirà per conquistare tutti, trasformando uno stonato coro di suore in uno strepitoso fenomeno musicale. Così facendo però, attirerà l’attenzione, rischiando di far saltare la sua copertura. Ma quando i malviventi le daranno la caccia dovranno vedersela non solo con lei, ma con tutte le suore del convento.

Accanto a Gloria Enchill gli artisti in scena saranno: Francesca Taverni (Madre Superiora), Roberto Tarsi (Eddie), Giuseppe Verzicco (Curtis Jackson), Massimo Cimaglia (Monsignor O’Hara), Elisa Bella (Suor Maria Roberta), Altea Russo (Suor Maria Lazzara), Mary La Targia (Suor Maria Patrizia), Salvatore Vasalluccio (TJ), Michelangelo de Marco (Joey), Massimiliano Carulli (Deniro).

Lo spettacolo propone due ore di divertimento irresistibile, ma non solo: riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza, sono i temi di cui parla il musical, valori necessari e fondamentali in un momento storico che ci trova provati da grandi difficoltà, di tutti i generi. “Sister Act’ aiuterà il pubblico a riscoprire quei valori che forse qualcuno ha dimenticato o magari non ha la forza di ricordare più … attraverso la musica straordinaria, una grande storia, le emozioni e cercando di arrivare “dritto al cuore”, è esattamente lì che punterò, scrive Chiara Noschese nelle sue note di regia.

I biglietti per “Sister Act – Il Musical” costano 46,00 euro nel settore A (file AA-L) e 38 euro nel settore B (file M-Y).

Carnet, biglietti e gift card

Sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti e gli abbonamenti anche tramite 18App e Carta del docente.

Tutti i prezzi e altre info su www.tcvi.it.

