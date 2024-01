Schio: guardrail penetra nell’auto, rimane illeso il guidatore

Schio, guardrail penetra per una decina di metri nell’auto finita fuoristrada: illeso l’autista

La notte scorsa poco prima delle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pianezze a Schio per un’auto finita contro in guardrail penetrato per una decina di metri nell’abitacolo di fianco al guidatore, rimasto illeso.

L’autista è riuscito da solo a uscire incolume dall’auto.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto e tagliato il guardrail per permettere la rimozione dell’auto.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Fonte: Vigili del Fuoco

Comunicato del 22 gennaio 2024

Informazioni utili: Numero di emergenza: 115

Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Operazioni comprese tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx