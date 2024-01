Migross Asiago in casa della capolista

Turno infrasettimanale per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che alle 19.15 di domani giocherà contro il Klagenfurt. Le due formazioni si sono già affrontate tre volte in questa stagione, in due occasioni ha avuto la meglio la squadra Austriaca, mentre gli Stellati l’hanno spuntata una sola volta all’overtime.

Match: EC-KAC Betriebs GmbH vs Migross Supermercati Asiago Hockey

Luogo e data: Klagenfurt Heidi Horten Arena – Mar 23 gennaio 19:15

Radio cronaca: Radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it

Streaming Live: live.ice.hockey

Da Asiago:

i Giallorossi devono fare i conti con la delusione per un weekend con due sconfitte che lasciano l’amaro in bocca. Sia con il Lubiana sia con il Fehérvár è mancato veramente poco per poter incamerare qualche punto, che avrebbe mosso la classifica, che a questo punto della stagione sembra difficile da migliorare. Barrasso deve fare i conti con un roster che continua ad avere diverse defezioni, negli ultimi impegni, oltre agli ormai irrecuperabili Saracino e Moncada, si sono aggiunti Gios, Stevan, Beaulieu, Fazio e Magnabosco, al momento non ci sono previsioni di recupero per il match in Austria.

Da Klagenfurt:

i biancorossi stanno disputando un’ottima stagione, guidano la graduatoria con 4 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice e con una partita da recuperare. Le statistiche sono da prima della classe, attacco e difesa hanno le migliori performance della Lega: il reparto offensivo è il più prolifico con 139 gol segnati, mentre quello difensivo è il meno battuto con solo 91 reti subite. Il canadese Nick Petersen, con 37 punti in 38 partite, è il Top Scorer della squadra.

I Leoni dovranno mettere sul ghiaccio una super performance per mettere il bastone fra le ruote della corazzata austriaca, l’impresa è titanica, ma ogni partita va giocata al massimo delle proprie possibilità.

Classifica ICE Hockey League:

GP W L OTW OTL GF GA GD PTS EC-KAC 39 23 8 3 5 139 91 48 80 Hydro Fehervar AV 19 40 23 12 2 3 133 113 20 76 EC Red Bull Salzburg 39 20 11 5 3 115 95 20 73 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 39 16 11 6 6 117 110 7 66 HCB Südtirol Alperia 39 19 16 4 0 108 99 9 65 Steinbach Black Wings Linz 38 16 11 4 7 126 98 28 63 EC iDM Wärmepumpen VSV 38 17 13 4 4 129 112 17 63 HC Pustertal Wölfe 39 17 15 4 3 114 105 9 62 HK SZ Olimpija 39 15 17 4 3 122 120 2 56 BEMER Pioneers Vorarlberg 40 13 21 3 3 124 135 -11 48 spusu Vienna Capitals 39 7 19 6 7 97 144 -47 40 Migross Supermercati Asiago Hockey 38 6 20 5 7 99 148 -49 35 Moser Medical Graz99ers 39 6 24 5 4 76 129 -53 32

Asiago Hockey 1935 Ufficio Stampa – Foto di Vito De Romeo