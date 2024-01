InOro: a Vicenza un percorso d’arte a km zero tra le attività

InOro in contra’ San Gaetano Thiene a Vicenza

Fino a domenica 28 gennaio si svolge l’edizione zero dell’evento InOro, che vede coinvolte le attività commerciali di contra’ San Gaetano Thiene a Vicenza (Fusodoro abbigliamento, Ristorante Fuori Modena, Dalla Valle di Graziano Campagnaro materiale elettrico e riparazioni, Edoardo Maria Maggiolo) che ospitano nelle loro vetrine opere d’arte realizzate da artisti locali creando un percorso artistico itinerante e coinvolgente, inserito in una più ampia visione di riqualificazione urbana.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Vicenza – assessorato alle attività produttive e assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città – ed è realizzata con la collaborazione dell’Associazione Amici dei Parchi, AGSM AIM, Banca di Sondrio, Progetti Aurora Srls.

Inoltre contra’ San Gaetano Thiene (chiusa fino al 28 gennaio dalle 6 alle 23) ospiterà un’opera collettiva, il “ bracciale del sentimento”, che trova ispirazione dalla fiera VicenzaOro (19- 23 gennaio). Il macro monile è pensato come una sorta di oggetto evocativo. La catena del bracciale unisce pendenti simbolicamente importanti per chi lo indossa. Quest’ultima verrà esposta aperta e non chiusa, come se fosse un proseguo di momenti felici da ricordare anche in futuro. Un nuovo allestimento green farà da cornice a questo angolo magico della città.

Gli artisti coinvolti nel progetto InOro sono Anna Susi Grazian, Carmine Bellucci, Fabio Guerra, Manuela Contato, Roberta Piasentin, Roberto Matteazzi, Veronica Bergamo De Carli, Wilma Strabello.

Informazioni: 339 4753816 arteakmzero@gmail.com

Vicenza, 22 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa