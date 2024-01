“Eventi al Monte” Vicenza: scopri la prima prova con Lunaspina

“Eventi al Monte”: mercoledì 24 gennaio la prima “prova aperta” a San Vincenzo è con il gruppo Lunaspina in vista del debutto

Un debutto per un debutto

A proporlo è mercoledì 24 gennaio la prima edizione di “Eventi al Monte”, la stagione artistica e culturale tutta nuova che Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl stanno offrendo alla città dallo scorso ottobre, con la direzione artistica di Filippo Furlan.

Alle 21, nella chiesa di San Vincenzo in piazza dei Signori, toccherà infatti alla prima delle tre “prove aperte” previste dal cartellone e organizzate d’intesa con la Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) del Veneto, che a Vicenza ha la propria sede regionale. Oggetto della prova, inoltre, sarà il nuovo lavoro distribuito dalla compagnia Lunaspina Musica e Teatro: “Vivere stanca”, scritto e diretto da Nicola Pegoraro, atteso al debutto tra qualche mese, con Francesco Sciafani, Massimo Bedin e la violinista Daniela Dalle Carbonare.

Breve narrazione dello spettacolo

Lo spettacolo avrà come protagonisti due anziani che si conoscono e, pian piano, iniziano a confidarsi, scoprendosi simili. Decidono di lasciare un segno e di rendere memorabile il loro ricordo, il tutto attraverso una narrazione molto particolare e approdando a un inatteso finale.

Il testo nasce dalla lettura, come ispirazione, di vari lavori di Aldo Nicolaj, iniziata già prima della pandemia e concentratasi poi su “Classe di ferro”, anche con l’apporto di Max Taurino, esperto di commedia dell’arte e di maschere, di cui è anche realizzatore.

Quella a cui il pubblico assisterà sarà quindi una classica prova teatrale, di quelle che le compagnie normalmente svolgono a porte chiuse, tra impostazioni registiche, riletture del copione, approfondimenti su personaggi, intenzioni, movimenti. Per gli spettatori sarà un’occasione preziosa per vedere che cosa accade in questa fase cruciale della nascita di uno spettacolo, con in più la possibilità di porre domande e confrontarsi, al termine della prova, con il regista e gli interpreti.

Date delle altre 2 “prove aperte” di “Eventi al Monte”

Le “prove aperte” proseguiranno mercoledì 21 febbraio con La Trappola impegnata in alcune scene tratte da “Donne sul filo”, spettacolo al femminile diretto da Maria Maddalena Galvan. Venerdì 1 marzo, infine, La Ringhiera sarà guidata da Riccardo Perraro in alcuni passaggi da “Chi ha paura di Virginia Woolf?” di Edward Albee.

Informazioni e calendario completo su www.eventialmonte.it.

Vicenza, 22 gennaio 2022

