Daniele Mezzalira nuovo Presidente ad Adiconsum CISL Vicenza

Adiconsum CISL Vicenza annuncia la nuova guida dell’associazione con Daniele Mezzalira

Adiconsum CISL Vicenza è lieta di annunciare l’elezione del nuovo presidente, Daniele Mezzalira, il quale si impegna a portare avanti la missione dell’associazione nella tutela dei consumatori e nella difesa dei loro diritti.

Daniele Mezzalira

Una lunga storia di impegno nel settore della tutela dei lavoratori, già coordinatore dell’Ufficio legale Sindacale di CISL Vicenza, assumerà il ruolo di presidente con l’obiettivo di affrontare le sfide attuali e future che i consumatori di Vicenza e delle zone limitrofe possono incontrare.

Tra i temi principali su cui Mezzalira concentrerà la sua attenzione, spiccano le questioni legate alle bollette del gas e dell’energia, nonché la riduzione delle liste d’attesa nel sistema sanitario regionale. Uno degli elementi chiave del programma di Mezzalira sarà l’istituzione di nuovi sportelli territoriali, al fine di fornire un supporto ancora più mirato e accessibile per risolvere le problematiche specifiche dei consumatori locali.

I ringraziamenti di Mezzalira

In occasione della sua elezione, Mezzalira ha voluto esprimere il suo sincero ringraziamento al presidente uscente, Mario Carollo, il quale ha guidato con dedizione e passione Adiconsum Vicenza per ben 16 anni. Il contributo di Carollo è stato fondamentale per il consolidamento e la crescita dell’associazione, e la sua eredità sarà un punto di riferimento importante per la gestione futura. Mezzalira ringrazia inoltre il Segretario generale della CISL di Vicenza per la fiducia e per il supporto dell’organizzazione sindacale.

Adiconsum Vicenza è certa che, sotto la guida di Daniele Mezzalira, l’associazione continuerà a essere un faro di difesa dei diritti dei consumatori, promuovendo la trasparenza e l’equità nelle relazioni tra consumatori e fornitori di servizi.

Fonte: Adiconsum CISL Vicenza – Ufficio Stampa Giovanni Bregant

Vicenza 22 gennaio 2022