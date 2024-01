Serie B1 femminile girone B – 3-0 al Volley Academy V&V e terzo posto consolidato – Vicenza Volley chiude l’andata con il sorriso

A Chiavenna le beriche non si fanno sorprendere dal fanalino di coda e vanno al giro di boa con 23 punti a +2 sul quarto posto

Tre punti e terzo posto consolidato.

E’ positivo il bilancio di metà campionato per Vicenza Volley, che in B1 femminile (girone B) va al giro di boa con il sorriso grazie al rotondo 3-0 di ieri (sabato) centrato a Chiavenna (Sondrio) contro il Volley Academy V&V dell’ex tecnico biancorosso Ivan Iosi.

Le giovani promesse locali, che stanno maturando esperienza in categoria (3 punti conquistati fin qui), hanno provato a impensierire la squadra di Mariella Cavallaro, che però è riuscita a non perdere il filo del gioco senza rischiare di veder riaperto il match. Attacco, muro e meno errori il solco che ha determinato il risultato, che permette a Spinello e compagne di allungare in classifica, mantenendo il terzo posto e salendo a quota 23 punti, a +2 sulla quarta posizione, un gap importante per il posizionamento in chiave play off (la quarta è la prima delle escluse dagli spareggi promozione.

Mariella Cavallaro

“Volevamo questi tre punti – commenta coach Cavallaro – per mantenere la nostra posizione in classifica ed era importante scendere in campo per conquistarli senza fare nessuno sconto. Le ragazze del Volley Academy V&V sono state brave a forzare il servizio e in qualche frangente anche l’attacco. Ma noi abbiamo saputo reagire, trasformando anche le palle più difficili in punti.

Da sottolinare la prova di Lidia Digonzelli, che davanti al suo pubblico e al suo ex allenatore dall’altra parte è stata fredda totalizzando ben 15 punti personali in tre set. Il gruppo è in crescita, lavora molto in palestra divertendosi e si sta preparando per il girone di ritorno che sarà molto tosto e lungo”.

Dopo la sosta di metà stagione, Vicenza Volley tornerà in campo sabato 10 febbraio alle 20,30 a Ripalta Cremasca contro la C.r. Transport nella prima giornata di ritorno.

VOLLEY ACADEMY V&V-VICENZA VOLLEY 0-3

(16-25, 22-25, 19-25)

VOLLEY ACADEMY V&V:

Foscari 4, Bertasi 5, Manni 1, Milani 7, Pratissoli 7, Merler, Moreschi (L), Gambarotto, Ferronato 6, Ghia 5, Galatan, Cerutti. All.: Iosi

VICENZA VOLLEY:

Spinello, Costagli 8, Pegoraro 8, Digonzelli 15, Boninsegna 9, Andeng 6, Formaggio (L), Bauce, Andreatta (L). N.e.: Simpsi, Tasholli, Roviaro. All.: Cavallaro

ARBITRI: Fumagalli e Zuccotti

NOTE: Durata set: 22’, 29’, 27’ per un totale di 1 ora e 18 minuti di gioco

Volley Academy V&V: battute sbagliate 13, ace 5, ricezione positiva 67% (perfetta 33%), attacco 25%, muri 2, errori 29

Vicenza Volley: battute sbagliate 10, ace 5, ricezione positiva 41% (perfetta 17%), attacco 36%, muri 5, errori 22.

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa – 21 GENNAIO 2024