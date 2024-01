Pallacanestro Vicenza conquista un derby al cardiopalmo

Basket Serie B Nazionale – Pallacanestro Vicenza – Cucchiaro costruisce , Bugatti domina e Brambilla decide.

Civitus Allianz Vicenza – Gemini Mestre 73-72 (14-28, 23-14, 20-19, 13-11)

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatore Vicenza: Cilio

Gemini Mestre:

Allenatore Mestre: Statua

Usciti per cinque falli: Antonietti ( V ) Riva ( V ) e Lenti ( M ).

Arbitri: Riggio di Siderno e Migliaccio di Catanzaro.

La Civitus Vicenza nella seconda di ritorno fa suo il derby del palaGoldoni, che si conferma un campo assai difficile, battendo la Gemini Mestre per 73 a 72, ottenendo due punti importantissimi nella corsa alla salvezza e vendicando il ko dell’andata. Nella sfida dei tanti ex, coach Statua ma anche Mazzucchelli, Sebastianelli e il neo arrivato Aromando sulla sponda mestrina, Bugatti (sempre più MVP), su quella vicentin , il merito dei ragazzi di coach Cilio è stato quello di crederci sempre, rimanendo fino all’ultimo aggrappati alla partita, sferrando così la zampata decisiva con Luca Brambilla, venti secondi prima della sirena finale.

La Civitus ha acquisito la capacità di portare a termine le rimonte, di non essere allergica ai testa a testa, di possedere carattere e di superare avversarie di rango, mandando un segnale inequivocabile. già emerso sette giorni prima in quel di Chieti. Seconda vittoria consecutiva, che ancora mancava quest’anno, nel confronto numero dodici con il basket Mestre dal 2014 ad oggi (due in serie C e 10 in B). Com’è noto nel girone di ritorno cambia moltissimo. Si è sempre in apnea poichè l’impressione è che anche la singola partita sia la più importante dell’anno. Quella che ti fa realmente svoltare, tanto per intenderci. Il tatticismo può essere esasperato dato che ci si trova, a turno, di fronte ad un’avversaria che si conosce molto bene.

PRIMO QUARTO

Vicenza che recupera Antonietti ma non ancora Ambrosetti, si ritrova presto in grande difficoltà non solo per l’estro dei tiratori avversari, ma anche per una difesa scarsamente aggressiva e che non riesce ad applicare quanto preparato e provato in allenamento. Mestrini sul velluto con un eloquente 28 a 14, al suono della prima sirena.

SECONDO QUARTO

I biancorossi restano comunque uniti, decisi a reagire dopo aver capito gli errori commessi e gli effetti si vedono.

Dalla metà del periodo i ragazzi esprimono decisamente un’altra pallacanestro. Gli ospiti iniziano a faticare non poco per trovare tiri puliti. Su queste basi inizia la rimonta. All’intervallo lungo 42 a 37 per Mestre, ma eccellente il 23 a 14 di parziale per Vicenza.

TERZO QUARTO

Nonostante gli ospiti non siano più prolifici come all’inizio, contengono bene l’esuberanza avversaria, conservando così il loro piccolo vantaggio. 57 a 61 e ci si prepara ad una volata finale all’insegna della più totale incertezza.

ULTIMO QUARTO

Mestre guadagna il + 8 ( 57 a 65 ) grazie a due liberi di Aromando con 7 minuti e venti secondi ancora da giocare .Addirittura il vantaggio in doppia cifra (59 a 69) con una tripla di Perin.

Ma da qui in poi parte il monologo della Pallacanestro Vicenza che sfodera il parziale decisivo di 14 a 3, quello che ribalta tutto. I veneziani si spengono letteralmente dinanzi ai sei minuti finali d’oro dei biancorossi . Tripla di Bugatti, cinque tiri liberi a segno tre di Cernivani e due di Cucchiaro, sino al sorpasso griffato Brambilla a venti secondi dalla sirena finale. Veneziani in tilt non riescono a sfruttare l’ultimo possesso. 73 a 72. Per la Civitus quinta vittoria nelle ultime nove gare. Questa è crescita .La classifica inizia a sorridere Mercoledì si vola a Ruvo a far visita alla capolista per l’infrasettimanale.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Foto di copertina: Luca Brambilla autore del canestro decisivo.