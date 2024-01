Schio: una persona arrestata e quattro denunciate in stato di libertà

Nei giorni scorsi, nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Schio (VI), finalizzati a di prevenire e reprimere la consumazione di reati, i carabinieri hanno arrestato una persona e deferito in stato di libertà ulteriori quattro soggetti

Nel dettaglio

Isola Vicentina

I carabinieri della Stazione di Malo (VI) e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno rintracciato ed tratto in arresto un 32enne a carico del quale la Procura della Repubblica di Vicenza aveva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione per l’espiazione di una pena di mesi 3 e giorni 28 di reclusione. Questo per intervenuta condanna definitiva per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed inosservanza del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La notte del 4 settembre 2022, i militari della Stazione di Malo intervennero a seguito di una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112. Richiesta da parte di una giovane donna che aveva segnalato la presenza dell’ex-convivente. Che, nonostante sottoposto ad una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l’aveva seguita. Il tempestivo intervento dei militari consentì di trarre in arresto il giovane. Giovane che, nell’occasione, oppose resistenza anche nei confronti dei militari.

Schio

Nel corso di una attività investigativa i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato, in concorso, un 25enne di Padova ed una 20enne di Monte di Malo (VI). Questo poiché, nel pomeriggio del 30 dicembre scorso, con destrezza asportavano alcuni prodotti alimentari ed alcolici all’interno di un esercizio commerciale di Schio per poi dileguarsi. Le indagini condotte dai militari consentivano di raccogliere incontrovertibili elementi di reità a carico della coppia.

Piovene Rocchette

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile intervenivano presso un esercizio pubblico del luogo. Sono intervenuti perchè era stata segnalata la presenza di un soggetto che, in evidente stato di alterazione, recava disturbo alla clientela. Nel corso dell’intervento il soggetto, un diciottenne di Pedemonte (VI), profferiva frasi minacciose nei confronti del personale in divisa. Veniva inoltre trovato in possesso di un coltello a serramanico: sequestrato. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per minaccia a P.U. e porto abusivo di armi.

Malo

Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. A seguito di un intervento per un sinistro stradale autonomo deferivano in stato di libertà il conducente. Una 29enne di Velo d’Astico, risultata positiva all’accertamento alcoltest con tasso 0,98 e 0,88 g/l nelle due prove. Pertanto veniva ritirata la patente di guida. Per la giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.

“Si rappresenta che le misure sono state adottate di iniziativa da parte del Comando procedente. Che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO” – Comando Provinciale di Vicenza