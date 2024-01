Romano d’Ezzelino: inaugurata la casa rifugio per donne e minori

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra OTB Foundation, Casa di Pronta Accoglienza Sichem, il Comune di Romano d’Ezzelino, la Rete Pedemontana Antiviolenza e la Parrocchia.

Inaugurata questa mattina (20 gennaio) la casa rifugio di secondo livello per che offrirà accoglienza e sostegno alle donne con figlie/i minori che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza. Uno spazio abitativo presso l’appartamento della Parrocchia di San Giacomo di Romano d’Ezzelino, in via Giardino 62, dove poter sperimentare la propria indipendenza e reinserirsi nella società, con l’aiuto di professionisti dedicati.

Il progetto

Nasce dall’esigenza di consentire alle donne, italiane e migranti, di uscire dall’emergenza sociale e culturale della violenza, tutelandole in situazioni che ne sminuiscono la dignità. Allo stesso tempo tramite un sostegno morale, psicologico, medico, legale ed economico vengono concretizzati percorsi personalizzati di recupero e di inclusione sociale, al fine di raggiungere situazioni di autonomia a lungo termine.

La casa è a regime residenziale, con piena copertura delle spese straordinarie oltre alle utenze domestiche, è composta da quattro camere da letto, una cucina, un salotto, una stanza relax, due bagni e una lavanderia, con tutti i confort necessari e l’arredamento. Può ospitare fino a 4 nuclei famigliari, inclusi i figli minori.

Arianna Alessi

“Sono 6 anni che con OTB Foundation sosteniamo il progetto Mai Più, servizio di aiuto tramite il quale offriamo consulenza psicologica e legale gratuita alle donne vittime di violenza. Questo servizio, attivo 24/7, è per noi anche un osservatorio sul nostro territorio, che ha visto aumentare di anno in anno le richieste di aiuto con una riduzione dell’età media delle donne.” – commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation.

“Con il numero crescente di richieste e di conseguenza anche di ospitalità, si è resa necessaria la ricerca di un ampio spazio per accogliere più donne possibile. Quando è stato identificato questo appartamento non abbiamo esitato a dare il nostro contributo per renderlo agibile in tempi brevissimi. È stato un bel lavoro di squadra e ringrazio tutti quanti vi hanno partecipato. Come piace a noi, si tratta di un intervento concreto che mette al centro le donne, oggi più che mai, vittime di violenze di vario tipo.”

La struttura è adatta all’accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello), in collaborazione con il centro antiviolenza di riferimento territoriale interistituzionale, secondo quanto previsto nel protocollo ufficiale. Tale appartamento accoglie, perciò, le donne e i loro figli dopo un percorso di permanenza e protezione in casa rifugio di primo livello.

Valeria Martinelli

“La nascita di questo progetto è strettamente collegata alla lettura del dato statistico che registra un accesso costante ai servizi della rete antiviolenza di 250 donne all’anno e nei casi di maggiore vulnerabilità è necessario il collocamento in strutture di protezione, le case rifugio di primo livello “- specifica Valeria Martinelli, Presidente di Casa Sichem.

“Al termine della presa in carico emergenziale, si rende necessario proseguire con una accoglienza di secondo livello, al fine di supportarle verso la sperimentazione della propria autonomia e al contempo rendere disponibili gli spazi delle case rifugio di primo livello a nuovi accessi e nuove emergenze. La nostra associazione ha una lunga esperienza nella gestione di entrambe le tipologie di struttura e nella gestione di azioni di rete, per sviluppare e sostenere la diffusione della conoscenza del fenomeno della violenza, innescando processi culturali innovativi di contrasto e prevenzione del fenomeno.”

La squadra a supporto dell’iniziativa è composta da professionisti del settore, Servizi Sociali, operatrici ed educatrici, oltre a un gruppo di volontari. Collaborano anche lo Sportello locale per il lavoro, la Caritas e l’Istituto Comprensivo di Romano d’Ezzelino, CPIA Centro di formazione permanente di Bassano del Grappa, ed altri enti del terzo settore.

Simone Bontorin

“Una casa rifugio di secondo livello è il luogo nel quale una donna ricostruisce la propria piena autonomia dopo aver superato la fase dell’emergenza e dell’aver lasciato quello che era il territorio di provenienza o la famiglia di origine. Quindi parliamo di una donna che cerca di reinserirsi e che trova in questi spazi un punto di ripartenza importante. Si lavorerà sia sul suo reinserimento e sullo sviluppo di percorsi culturali con le scuole, con le istituzioni e la comunità educante.

L’impegno nostro e di chi supporta il progetto è quello di educare e di promuovere lo sviluppo di una cultura della non violenza. Oltre a questo, il progetto verrà gestito attraverso una cabina di regia e di conseguenza attraverso una rete che sarà sempre l’elemento fondamentale per lo sviluppo di ogni progettualità” – Simone Bontorin, sindaco del comune di Romanod’Ezzelino

Romano d’Ezzelino, 20 gennaio 2024

Ufficio Comunicazione Comune di Romano d’Ezzelino