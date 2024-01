Vitiligine nei cani: trattamento, prevenzione e conseguenze

Cos’è la vitiligine e quali disturbi provoca nei cani? Oggi vedremo di scoprire tutto su questa fastidiosa patologia, conosciuta anche come depigmentazione della pelle, che può colpire anche i nostri amici pelosetti.

Sintomi della vitiligine nel cane

Si tratta di una una malattia cutanea ereditaria, caratterizzata dalla comparsa di chiazze bianche e depigmentate sul corpo dell’animale. La depigmentazione è dovuta alla distruzione dei melanociti, cellule presenti nell’epidermide. La vitiligine può presentarsi su tutto il corpo dell’animale oppure colpire solo alcune zone, come naso, palpebre, labbra e bocca. Gradualmente può progredire e portare a una decolorazione più estesa.

Come curare la vitiligine nel cane

Occorre precisare che ad oggi non esiste un rimedio davvero efficace per trattare questa patologia nel cane. Attualmente sono in corso degli studi per valutare l’impatto dell’integrazione orale con L-fenilalanina, aminoacido precursore della melanina che sembra riuscire a ridurre la quantità di depigmentazione.

Va comunque sottolineato che si tratta di un disturbo che provoca solo “danni” estetici. Riteniamo importante sottolineare infatti che è assolutamente innocua per il cane, in quanto la depigmentazione non è associata ad alcuna infiammazione ma si limita a formare macchie sulla pelle e sul pelo.

Le aree soggette a questo disturbo devono essere protette dagli effetti dei raggi solari, in quanto più soggette a eventuali scottature. Nel periodo estivo sarebbe opportuno evitare le ore più calde, o proteggere le aree depigmentate con una crema solare protettiva.

Vitiligine nel cane, diagnosi

I sintomi della vitiligine si manifestano generalmente tra il primo e il terzo anno del cane. La diagnosi può essere fatta solo dal medico veterinario, che eseguirà una biopsia cutanea prelevando un campione di pelle di pochi millimetri e li invierà a un laboratorio per l’analisi istologica. Solo attraverso questa analisi sarà possibile appurare che è in corso una distruzione selettiva di melanociti e confermare quindi che il pelosetto è affetto da vitiligine.

Fonte dal sito: https://blog.expodog.com/