Scontri a Vicenza, Giovine (FdI): “Solidarietà alle Forze dell’Ordine. Da centri sociali solita ignoranza, violenza e razzismo. Comune li cacci da spazio pubblico”

“Arrivano purtroppo le prime immagini degli scontri tra gli esponenti dei centri sociali del Bocciodromo e le forze dell’ordine, con diversi agenti che risultano già feriti.

Totale solidarietà

di Fratelli d’Italia ai ragazzi in divisa: una settimana, quella di Vicenzaoro, in cui le forze dell’ordine sono già chiamate a sforzi fuori dall’ordinario per assicurare la buona riuscita di un evento che mostra Vicenza al mondo e che non meritava uno scenario simile.

Temevamo potesse accadere, e purtroppo è accaduto.

Una manifestazione che già dal suo annuncio evidenziava tutta l’ignoranza, l’arroganza, la violenza, l’antisemitismo, il razzismo di queste persone che oggi, ricordiamolo, stanno manifestando contro la semplice presenza di espositori israeliani in fiera. È il momento di dire basta!

Questa gentaglia, questi teppisti, questi delinquenti devono essere assicurati alla giustizia e soprattutto, cacciati da uno spazio pubblico che il comune dovrebbe invece affidare ad associazioni che hanno veramente a cuore Vicenza e i vicentini”.

Vicenza, 20/01/2024

Cosi in una nota stampa il Deputato e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Vicenza, Silvio Giovine.

