Questura di Vicenza: manifestazioni del 20 gennaio 2024

Nel corso della giornata odierna, a Vicenza, hanno avuto luogo due distinte manifestazioni con corteo – Questura di Vicenza.

La prima

Organizzata dai centri sociali del nord est, aveva il dichiarato intento di dirigersi verso la Fiera di Vicenza – ove è in corso l’esposizione internazionale “Vicenza Oro” – per contestare la presenza di imprenditori israeliani, ritenuti responsabili di alimentare un indotto economico che sosterrebbe le spese militari di Israele.

Per questa manifestazione, il Questore di Vicenza aveva impartito specifiche prescrizioni ai sensi dell’art. 18 TULPS, vietando l’avvicinamento al quartiere fieristico.

Nonostante le prescrizioni impartite a garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica, i dimostranti, in numero di circa 700, hanno deviato dal percorso prescritto, dirigendosi volutamente contro il dispositivo delle forze dell’ordine, cercando di forzare il cordone di polizia.

E’ stato quindi necessario respingerli più volte, tanto da rendere poi opportuno l’ausilio dell’idrante, riuscendo definitivamente a disperderli, evitando ulteriori scontri fisici.

Nel frangente, ben 10 appartenenti alla Polizia di Stato (9 del Reparto Mobile di Padova ed 1 della Digos di Venezia) sono stati lievemente feriti. Facendo ricorso a cure mediche.

5 Dimostranti sono stati immediatamente identificati sul posto ed insieme a numerosi altri. Al termine del lavoro dei competenti uffici investigativi saranno a breve denunciati all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento delle Forze dell’Ordine è stato essenziale per tenere i facinorosi a debita distanza dal plesso fieristico e consentire il libero svolgimento delle attività d’impresa connesse alla Fiera dell’Oro.

Nel pomeriggio,

poi, si è regolarmente svolta un’ulteriore manifestazione delle comunità palestinesi per la pace in medioriente, a cui hanno partecipato circa 4000 persone. Quest’ultimo corteo si è tenuto senza alcun rilievo per l’ordine pubblico, restando sempre ad opportuna distanza dal plesso fieristico.

Il Questore di Vicenza,

Dario Sallustio, al termine degli importanti servizi svolti, ha inteso esprimere un sincero riconoscimento alla professionalità dimostrata

dai funzionari e dal personale della Questura e dei Carabinieri,

dai Reparti Mobili di Padova, Milano e Bologna,

dal Battaglione dei Carabinieri di Mestre,

ai Baschi Verdi

dal Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza,

tutti impegnati negli articolati servizi di ordine pubblico.

Nel pomeriggio, il Ministro dell’Interno ed il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza hanno contattato telefonicamente il Questore di Vicenza per esprimere la loro vicinanza e sentito apprezzamento per l’attività svolta e la professionalità evidenziata.

Vicenza, 20 gennaio 2024.

Questura di Vicenza