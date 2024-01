Odeo del Teatro Olimpico: letture dal Diario di Etty Hillesum

Con Sara Gomel e Bianca Iannaccone – Giorno della Memoria: sabato 27 gennaio all’Odeo del Teatro Olimpico a Vicenza una narrazione con letture dal Diario di Etty Hillesum

Sabato 27 gennaio,

Giorno della Memoria dal 2005, alle 17 nell’Odeo del Teatro Olimpico, l’Accademia Olimpica propone “Etty Hillesum, resistere filosoficamente all’odio”, narrazione di Sara Gomel con lettura, affidata a Bianca Iannaccone, di testi estratti dal Diario della scrittrice olandese, morta nel 1943 ad Auschwitz.

L’appuntamento rientra nella programmazione per il Giorno della Memoria condivisa dal Comune di Vicenza e da altre realtà partecipanti al Coordinamento delle istituzioni culturali vicentine.

Il Diario

che Etty Hillesum tenne dal 1941 all’anno della morte rappresenta una testimonianza tragicamente preziosa di quegli anni, pubblicato per la prima volta nel 1979 e seguito, alcuni anni dopo, da un’edizione arricchita dalle sue lettere da Westerbork, il campo di transito in cui fu trattenuta prima della definitiva deportazione ad Auschwitz.

Intorno al Diario Sara Gomel ha costruito la narrazione che sarà proposta nell’Odeo dell’Olimpico, frutto di una ricerca sui materiali d’archivio del Centro di Ricerca Etty Hillesum (EHOC) a Middelburg, in Olanda, e confluita nel saggio Parole mie con voce tua. Etty Hillesum e l’esperienza del raccontarsi (Castelvecchi, 2020).

Il tutto intrecciato alla filosofia, suo campo di studio, declinato in diversi ambiti, da quello formativo a quello editoriale. Filosofia al centro anche del percorso di studi e professionale di Bianca Iannaccone, che si occupa di attività culturali, sociali e teatrali.

L’appuntamento sarà aperto dal presidente dell’Accademia, Giovanni Luigi Fontana, e dalla vicepresidente vicaria, Maria Elisa Avagnina.

Teatro Civico di Schio

Nel Giorno della Memoria, alle 10 nella Sala Calendoli del Teatro Civico di Schio, l’Accademia propone anche un evento in ricordo di mons. Girolamo Tagliaferro, dichiarato nel 2023 “Giusto segnalato dalla società civile” per la sua attività in difesa di numerosi ebrei e di altri perseguitati dai regimi fascista e nazista.

L’apertura sarà affidata al sindaco Valter Orsi, al presidente dell’Accademia Giovanni Luigi Fontana, all’arciprete della Parrocchia di San Pietro Apostolo Carlo Guidolin, alla co-fondatrice di Gariwo Anna Maria Samuelli e al Vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto.

A seguire, interventi degli studiosi Giorgio Vecchio, Alessandro Santagata, Alba Lazzaretto, Edoardo Ghiotto e Ugo De Grandis. In serata, nel Duomo di Schio, in programma anche un concerto organistico sempre in memoria del sacerdote scledense.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Info: segreteria@accademiaolimpica.it.

