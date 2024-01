Crocco SpA SB entra nei 100 campioni della sostenibilità di Forbes

In un anno, aumenta di 999 tonnellate l’acquisto di materiale riciclato – Crocco SpA SB

Il dato, che costituisce quasi un raddoppio, emerge dalla pubblicazione del secondo Bilancio di Sostenibilità pubblicato dell’azienda di packaging flessibile.

Nel suo secondo Bilancio di Sostenibilità, Crocco, azienda d’avanguardia europea nell’industria degli imballaggi flessibili, ha evidenziato un aumento significativo di 999 tonnellate nell’utilizzo di materiale riciclato post-consumo come materia prima-seconda, passando da 1024 a 2023 tonnellate, a cui vanno aggiunte le 1500 tonnellate annue di materiale riciclato proveniente dalla controllata T&T, che recupera proprio i rifiuti produttivi di Crocco.

Dati che sottolineano un impegno concreto e scientificamente rendicontato verso una produzione più sostenibile. Anche in virtù della certificazione “Plastica Seconda Vita” per la produzione del film in polietilene per imballaggio industriale che l’azienda di Cornedo Vicentino ha conseguito per garantire all’acquirente il rispetto del regolamento dell’Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo e l’utilizzo di materiale riciclato con relativa rintracciabilità. Il tutto certificato da un ente terzo, SGS Italia, che prevede, come da regolamento, una sorveglianza continua della correttezza del processo.

Renato Zelcher, CEO di Crocco

Esprime grande soddisfazione per i progressi dell’azienda: “I risultati riportati nel nostro bilancio di sostenibilità 2023 sono un’espressione tangibile del nostro impegno per un futuro più sostenibile, riflettendo la nostra volontà di ripagare la fiducia dei nostri stakeholder. Il bilancio rappresenta, infatti, un’opportunità per condividere in modo trasparente i risultati delle nostre azioni e per dimostrare l’impegno concreto che abbiamo profuso nell’adozione di pratiche sostenibili lungo tutta la nostra catena del valore”.

Crocco si distingue non solo per l’uso di materiali riciclati, ma anche per un approccio olistico alla sostenibilità. L’azienda ha dimostrato un impegno costante nello sviluppo delle competenze e nella sensibilizzazione ambientale dei suoi lavoratori, come evidenziato da un aumento del 15% nelle ore di formazione per dipendente e dall’aumento del personale pari quasi al 5% del totale. Inoltre, ha progetti ambiziosi come l’aumento dell’uso di energia rinnovabile, la riduzione dell’uso di solventi nel reparto stampa e la quantificazione annuale della carbon footprint.

Continua Zelcher

“Nel concreto, stiamo potenziando le prestazioni e la diffusione sul mercato dei prodotti rientranti nel progetto Greenside con il quale, grazie all’eco-design e all’utilizzo di materiali più leggeri sostenibili, andiamo a produrre un imballaggio flessibile che mira a ridurre l’impatto ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita. Attraverso questo programma, Crocco offre prodotti carbon neutral a emissioni compensate e sviluppa soluzioni basate su materiali riciclati, o compostabili. Tra questi, uno sviluppo notevole è stato il primo imballo stretch hood con il 30% di materiale riciclato post-consumo, un prodotto che mantiene le prestazioni dell’imballo tradizionale pur essendo più sostenibile”.

La riconosciuta leadership di Crocco nel settore del packaging sostenibile è ulteriormente evidenziata dalla sua inclusione nella prestigiosa lista dei “100 campioni della sostenibilità” di Forbes, una testimonianza del suo impegno in ambito ecologico e della sua influenza nel mercato. Questo riconoscimento, denominato “Sustainability Award” e ricevuto per il terzo anno consecutivo, sottolinea la consistenza e l’efficacia delle politiche ambientali adottate dall’azienda. “Questi riconoscimenti sono un’ulteriore conferma del nostro impegno per la sostenibilità e l’innovazione. Ci rendono orgogliosi e ci spingono a continuare il nostro cammino” afferma il CEO.

Inoltre

Crocco è riconosciuta come un benchmark per il Governo italiano su temi di sostenibilità, evidenziando l’importanza e l’efficacia del suo operato in questo ambito critico tramite una collaborazione tra l’azienda di Cornedo Vicentino e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “volta ad individuare, promuovere e valorizzare iniziative comuni finalizzate all’analisi e riduzione dell’impronta ambientale relativa al proprio settore di produzione”, senza costi per il ministero.

Le certificazioni ISO 50001, ISO 14067 e ISO 14064-1, che l’azienda ha ottenuto, non fanno che confermare la serietà e il rigore con cui Crocco affronta le questioni di efficienza energetica, gestione dell’impatto ambientale e misurazione delle emissioni di gas serra. “Questi standard internazionali, certificati da terzi, riflettono il livello di eccellenza e l’approccio sistemico che Crocco applica nella gestione della sostenibilità ambientale”, conclude Zelcher.

Fonte Simone Sinico Responsabile Area Comunicazione e Innovazione Confindustria Vicenza

CROCCO SpA SB

Fondata nel 1967 da Bruno e Luciana Crocco, CROCCO SpA SB è una delle aziende leader nel settore degli imballaggi flessibili caratterizzati da un altissimo tasso di tecnologia e improntati al raggiungimento dei più ambiziosi obiettivi di sostenibilità.

Grazie al suo know-how e al costante impegno nella ricerca e nell’innovazione, l’azienda ha saputo distinguersi nel corso degli anni, diventando un punto riferimento nazionale e internazionale per il packaging sostenibile.

Per questo CROCCO ha dato vita al progetto “Greenside”, un modello di eco-design e produzione dell’imballaggio flessibile che possa garantire al cliente la riduzione dell’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Crocco SpA è dislocata in 4 siti produttivi in Italia ed una filiale commerciale in Germania, con una superficie complessiva di 65.000 mq. Questa elevata capacità produttiva, unita alla flessibilità nel recepire le esigenze del mercato, rendono l’azienda capace di soddisfare le richieste di qualità e avanguardia dei numerosi clienti sia in Italia che negli oltre 30 paesi del mondo nei quali distribuisce i propri imballaggi.