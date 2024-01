Conte (FdI): manifestazione Bocciodromo non doveva essere autorizzata

Gli incidenti di oggi erano di fatto preannunciati, ma evidentemente sottovalutati – Conte (FdI)

Sei agenti delle forze dell’ordine rimasti feriti è un bilancio inaccettabile.

LA MANIFESTAZIONE DEL BOCCIODROMO

NON DOVEVA ESSERE AUTORIZZATA

Il Bocciodromo si conferma una realtà potenzialmente pericolosa che turba e permette ad altri di sovvertire l’ordine pubblico.

Raggiunto l’obiettivo della ribalta nazionale, quella di oggi rischia di essere la prima manifestazione di una lunga serie di eventi che va fermata senza alcun indugio.

Reitero e ribadisco

la richiesta alla Amministrazione Comunale di revocare ogni concessione al gruppo del Bocciodromo che non rappresenta alcunché, ma costituiscono nella nostra città il pretesto per una presenza dei centri sociali del nordest e più in generale del nord Italia.

Giorgio Conte Consigliere Comunale FDI