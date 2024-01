Ciambetti: scontri alla Fiera di Vicenza: provocatori di professione

Ciambetti: “Gli scontri alla Fiera di Vicenza opera di provocatori di professione. Una azione premeditata, una violenza intimidatoria che condanniamo senza riserve”:

“Indubbiamente si è voluto cercare lo scontro, trasformando quella che avrebbe potuto essere una manifestazione di protesta e di sostegno al popolo palestinese in una precisa provocazione dove il conflitto tra Hamas e Israele è solo un pretesto per innescare una carica di violenza anti-sistema con chiari intenti intimidatori. Una azione premeditata, una violenza che condanniamo senza riserve”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto condanna“senza mezzi termini e in maniera inequivocabile quanto accaduto a Vicenza: gli antagonisti dei Centro sociali mescolati a gruppi di extracomunitari hanno scelto come bersaglio la Fiera di Vicenza perché emblema di un modello di società della quale non riconoscono né accettano regole e valori.

Gli antagonisti e gli extracomunitari che si sono dati appuntamento a Vicenza rifiutano la civile convivenza, le regole della democrazia occidentale e la nostra cultura: paradossalmente, ma non troppo, con le loro gesta violente, recano danno alla causa che dicono di voler difendere. Non si fanno gli interessi né del popolo palestinese, né della pace, sposando le ragioni di Hamas nel cui statuto, non dimentichiamolo, non c’è solo la guerra senza confini ad Israele ma la Jihād e non è un caso se gli antagonisti, i Centri sociali e quanti sono giunti a Vicenza vogliono seminare odio, crudeltà e brutalità, espressione di una cultura di prevaricazione e sopraffazione che non possiamo in alcun modo accettare. Sono dei professionisti della provocazione e della violenza. Non accettiamo intimidazioni, né cederemo a ricatti di una subcultura marginale: il Veneto e Vicenza non hanno nulla da spartire con questi facinorosi”.

Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto