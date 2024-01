Casa per la Pace: incontro con Pat Patfoort sulla nonviolenza

Incontro con Pat Patfoort sulla potenza della nonviolenza alla Casa per la Pace

La Casa per la Pace di Vicenza ha ospitato nei giorni scorsi Pat Patfoort, autrice di “Difendersi senza aggredire. La potenza della nonviolenza”. All’incontro, a cui hanno preso parte numerosi cittadini, ha partecipato anche Giovanni Selmo, assessore alla cooperazione internazionale e politiche per la pace.

«Ringrazio Pat Patfoort per aver fatto visita a Vicenza e per aver stimolato una riflessione sulla cultura della gestione dei conflitti e sulla nonviolenza, un modello che può essere utilizzato in diverse aree conflittuali e che ciascuno dovrebbe sviluppare personalmente nella vita quotidiana», ha commentato l’assessore Giovanni Selmo.

La formatrice belga si è racconta tramite numerosi spunti autobiografici: dai conflitti linguistici, culturali, economici tra la parte fiamminga e la parte francese del Belgio, passando per episodi sulla sfera educativa con i figli e la scuola, alle relazioni interpersonali con il marito e i colleghi, all’ambito della politica internazionale globale.

Vicenza, 19 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Chi é Pat Patfoort in breve

– antropologa fiamminga belga (nata nel 1949)

– docente, trainer e mediatrice a livello internazionale nel campo della Trasformazione e della Gestione Nonviolenta del Conflitto

– autrice di diversi libri e articoli, tradotti in varie lingue

– co-fondatrice e direttrice del centro per la gestione nonviolenta del conflitto “De Vuurbloem” (“Il Fiore di Fuoco”) a Brugge, in Belgio

– tiene lezioni e conferenze in molte Università del mondo (Belgio, Italia, Olanda, Sve-zia, Spagna, Stati Uniti, Russia, ecc.)

– lavora con una grande varietà di gruppi:

o sia a livello educativo (con bambini, adolescenti, genitori, insegnanti, educatori)

o sia con adulti in situazioni di conflitto (relazioni familiari, colleghi di lavoro, prigionie-ri)

– ha svolto attività di facilitazione anche in progetti di dialogo e riconciliazione tra gruppi etnici in conflitto, come in Caucaso, Kossovo, Rwanda, Est Congo e Senegal

– ha lavorato in collaborazione con i Quaccheri, organizzazioni cattoliche come Pax Christi o la Caritas, l’OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Euro-pa), il Consiglio d’Europa, il Ministero degli Affari Esteri belga e le Nazioni Unite

– madre di due figli e nonna di quattro nipoti

– e’ vissuta in Africa per otto anni.

Fonte dal sito: https://www.patpatfoort.be/