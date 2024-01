Che “Pacca” sulle spalle di Grandesso! – Cambio di vertice in Bassano Rally Racing

La squadra rimane solidissima e compatta con tutti i tasselli al posto giusto

Narciso Paccagnella

Quante volte l’aveva proposto negli ultimi anni? Finalmente Narciso Paccagnella è riuscito a passare le consegne di presidente della Bassano Rally Racing al suo delfino, Paolo Grandessso, da 27 anni nelle fila del sodalizio e fino al 31 dicembre un vice fidato e soddisfatto. Ma c’è un momento per tutto e bisogna cogliere l’attimo.

Il “Pacca” vuole giustamente godersi la pensione senza trascurare l’amatissima scuderia, di cui sarà ora vicepresidente, presidente onorario e tesoriere, “uno e trino” per restare vigile e utile, però senza il carico di responsabilità della conduzione generale.

Paolo Grandessso

Che da adesso in poi spetta a Grandesso, 49 anni, geometra libero professionista, il quale dovrà conciliare una girandola d’impegni tra famiglia, lavoro, scuderia, ecc., con il cellulare bollente e l’agenda piena come e più di prima.

“Accolgo con riconoscenza e una certa apprensione – questa la sua prima dichiarazione ufficiale – il testimone lasciato, dopo sedici memorabili anni di presidenza, dal nostro “Pacca”, amico di una vita. Lui rimane con noi nel Consiglio Direttivo in qualità di Vicepresidente e tesoriere, ma vi invito a continuare a chiamarlo Presidente, in quanto è giusto così. Il mio obiettivo principale è innanzitutto non fare danni: l’associazione è in salute e la nostra prima responsabilità è mantenerla così come tutti la conosciamo, sana, vivace e casa di tutti. Grazie per la fiducia”.

Bassano Rally Racing

Fedele al motto “squadra che vince non si cambia”, semmai si aggiorna, la Bassano Rally Racing continuerà ad avvalersi nel consiglio direttivo di Moris Alloro anch’egli vicepresidente, del consigliere Enrico Spigolon, con la new entry di Marco Alloro. Un passettino solo di lato per Fabrizio Alloro, Alberto Rossato e Toni Frigo sperando accetti pure l’incarico di direttore sportivo.

Erika Toniolo continuerà a ricoprire l’incarico di segretaria della scuderia oltre che a coordinare il meraviglioso gruppo delle “Tose del Bassano”, completando un quadro affiatato ed efficiente, garanzia per proseguire al meglio l’organizzazione del Rally Città di Bassano, fiore all’occhiello di un territorio appassionato come pochi per l’arte del traverso.

Bassano del Grappa (VI), 20 gennaio 2024