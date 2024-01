Asiago Hockey: all’Odegar la spunta l’Olimpija

Una Migross Supermercati Asiago Hockey ampiamente rimaneggiata lotta con le unghie e con i denti contro l’Olimpija, uscendo, però, sconfitta al termine dei sessanta minuti con il risultato di 4-5.

Coach Barrasso deve fare i conti con diverse assenze, sono infatti del match Fazio, Gios, Beaulieu, Stevan e Capitan Magnabosco, assente a causa di un lutto in famiglia e a cui vanno le condoglianze di tutta la società.

Primo tempo

contraddistinto da un ottimo ritmo da parte di entrambe le squadre. A rompere il ghiaccio ci prova Stefano Marchetti con un tiro dalla distanza neutralizzato da Horak dopo tre minuti. Al 4′ i Giallorossi incappano in due penalità ravvicinate e rimangono in tre, in questa situazione rischiano molto sul palo colpito da Gooch, ma nel complesso si difendono con solidità ed efficacia. Scaduta la prima penalità, ma sempre in inferiorità numerica, l’Asiago prova il contropiede con Misley, che trova il goalie ospite sulla sua strada.

Gli Stellati aumentano il ritmo ed iniziano a creare diverse occasioni in avanti a partire dall’8′, quando Porco serve il disco al centro per Oksanen, fermato dall’intervento di Horak. All’11’ e al 14′ ci prova Michele Marchetti, non riuscendo a battere il portiere ospite. Al 16′ Oksanen si ritrova un disco davanti alla porta, ma il suo tiro viene deviato quel tanto che basta da Horak. Un minuto più tardi un tiro di Gazzola mette in difficoltà la difesa ospite, che riesce a scampare il pericolo in qualche modo. Il goal, però, è nell’aria e arriva al 17:48 con Michele Marchetti, che viene lanciato a rete da Misley e al secondo tentativo batte Horak e porta i suoi in vantaggio.

Nella frazione centrale

l’Asiago Hockey parte a vele spiegate e sigla la seconda rete al 3′ con Ierullo, che spedisce in fondo al sacco su rebound scaturito da un tiro di Stefano Marchetti. I Leoni continuano a spingere e al 7′ vanno a segnare la terza rete, questa volta con Rapuzzi, che deve solo appoggiare in rete uno splendido passaggio di Ierullo. I Giallorossi sono in pieno controllo della partita e continuano a premere in avanti fino a fine frazione. Al 16′ gli ospiti vengono penalizzati per quattro minuti per un bastone alto, ma poco dopo la stessa sorte tocca a Porco.

In situazione di quattro contro quattro l’Olimpija accorcia con Leskinen, che fa passare il disco tra i gambali di De Filippo, dopo che il goalie aveva respinto su Pavlin. Subito dopo una penalità fischiata a Gennaro consente al team sloveno di giocare con l’uomo in più in situazione di quattro contro tre. L’Olimpija sfrutta l’occasione e riesce, così, a riaprire completamente la partita ancora con Leskinen, che subito dopo un ingaggio vinto dai suoi spedisce il disco all’incrocio dei pali per il 3-2 con cui si conclude il secondo tempo.

Il terzo tempo

Si apre con un botta e risposta tra le due squadre: prima, Gooch scappa sulla destra e riesce ad infilare il disco tra le gambe di De Filippo per il 3-3, poi, una trentina di secondi più tardi, l’Asiago si riporta avanti con Oksanen, che al secondo tentativo riesce a battere Horak e rimettere avanti i suoi. La partita prosegue e al 9′ gli ospiti allungano con una deviazione di Cosic su tiro di Mehle, che manda a vuoto De Filippo e consente all’Olimpija di ritornare sul punteggio di parità.

Tre minuti più tardi e una mischia davanti alla porta si risolve positivamente per gli sloveni che vanno in vantaggio per la prima volta in serata grazie a Zajc, che raccoglie un rimbalzo fortunato davanti alla porta e lo spedisce alle spalle del goalie Giallorosso. Al 12′ penalità per Castlunger, ma il penalty killing Stellato se la cava egregiamente e passa indenne i due minuti di inferiorità numerica. A due minuti dal termine Vallati prova la botta dalla media distanza, ma la risposta di Horak è spettacolare ed efficace. A 90 secondi dal termine Barrasso chiama il time-out e toglie il portiere, ma la mossa non da i suoi effetti e il match termina con la vittoria degli ospiti.

La prima serata di questa due-giorni all’Odegar si chiude con una sconfitta per la Migross Supermercati Asiago Hockey, che domani tornerà sul ghiaccio per affrontare il Fehérvár, sconfitto questa sera a Bolzano.

Formazione Asiago:

De Filippo (Bortoli), Vallati, Casetti, Marchetti S., Gazzola, Rigoni F., Porco, Misley, Ierullo, Rigoni F., Gennaro, Oksanen, Rapuzzi, Zampieri, Marchetti M., Finoro, Castlunger.

Coach: Barrasso.

Formazione Olimpija:

Horak (Hebar G.), Masic, Cosiv, Pavlin, Hebar T., Dodero, Magovac, Mahkovec, Bericic, Simsic, Pance, Predan, Leskinen, Vodlan, Mehle, Gooch, Zajc.

Coach: Karhula.

Abitri: Schauer, Trilar. Linesmen: Fleischmann, Rigoni.

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by 1 17:42 1:0 EQ ASH Marchetti M. (68) Misley B. (9) 2 23:31 2:0 EQ ASH Ierullo A. (14) Marchetti S. (23) Rapuzzi W. (25) 2 27:57 3:0 EQ ASH Rapuzzi W. (25) Ierullo A. (14) Gennaro M. (21) 2 38:09 3:1 EQ HKO Leskinen V. (25) Pavlin Z. (17) 2 39:26 3:2 PP1 HKO Leskinen V. (25) Gooch T. (77) Pance Z. (13) 3 41:03 3:3 EQ HKO Gooch T. (77) 3 41:38 4:3 EQ ASH Oksanen E. (22) Castlunger M. (93) Porco N. (7) 3 49:19 4:4 EQ HKO Cosic J. (14) Mehle Z. (71) 3 52:08 4:5 GWG EQ HKO Mahkovec M. (8) Gooch T. (77)

