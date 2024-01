“A Teatro si resta Giovani”: il progetto di inclusione del Tcvi

“A Teatro si resta giovani” – il progetto di partecipazione e inclusione sociale del Teatro Comunale di Vicenza e del Comune di Vicenza – al via venerdì 2 febbraio

“A Teatro si resta giovani” è il progetto di inclusione e partecipazione realizzato dal Teatro Comunale di Vicenza in collaborazione con l’’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vicenza, che giunge nel 2024 alla sua 5a edizione.

Il teatro è di tutti

Da sempre il tema dell’inclusione sociale è fondamentale nelle politiche culturali e nella mission della Fondazione: essere il teatro di tutti non è solo uno slogan, ma un impegno preciso nei confronti della comunità. Il Tcvi intende infatti abbattere le barriere generazionali per il pubblico che frequenta e “abita” il teatro a tutte le età, da 0 (anzi ancor prima di nascere, visto che i genitori in attesa vengono a teatro grazie al Progetto Operameno9) a 99 anni, con progetti specifici per le scuole, per i teenager, per gli spettatori davvero di tutte le età.

Si consolidano nel tempo le buone pratiche per avvicinare al teatro cittadini che abitualmente non lo frequentano e per sostenere la partecipazione di fasce di pubblico meno presenti; si inserisce in questo ambito il progetto “A teatro si resta giovani” realizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza, Assessorato alle Politiche Sociali: attraverso la Consulta degli anziani, i Centri di aggregazione anziani e i gruppi di persone over 65 segnalati dal Comune, è offerta la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli a prezzi particolarmente scontati.

I biglietti sono proposti a questi spettatori over 65 a condizioni molto vantaggiose, da 7 a 10 euro anziché 25 euro; l’Assessorato e il Tcvi contribuiscono con la quota parte residua per sostenere i costi di messa in scena. Per accedere alla promozione c’è tempo fino alle date di spettacolo e fino a esaurimento dei posti disponibili, per l’acquisto è sufficiente contattare la Biglietteria del Teatro Comunale.

Gli spettacoli che aderiscono al progetto “A Teatro si resta Giovani”

Nella stagione artistica 2023-2024 del Tcvi sono tre gli spettacoli che aderiscono a questa particolarissima promozione: il cabaret di Teo Mammucari – personaggio televisivo conosciutissimo per la sua verve ironica – con il suo nuovo spettacolo “Sarà capitato anche a voi” in programma venerdì 2 febbraio alle 20.45 (biglietti della promozione a 7 euro). Inoltre le due operette della domenica pomeriggio, “Il paese dei campanelli” in programma domenica 4 febbraio alle 17.00. E “Al cavallino bianco” prevista per domenica 24 marzo alle 17.00, presentate entrambe dalla Compagnia Teatro Musica Novecento, ensemble nazionale tra i più accreditati che propone i suoi spettacoli con musica dal vivo eseguita dall’Orchestra della Compagnia (biglietti della promozione a 10 euro).

Si tratta di un’offerta varia, che spazia in generi diversi, con l’augurio di soddisfare i gusti del pubblico e di stimolare le dinamiche relazionali a tutte le età: godere di una buona qualità della vita, sfruttando al meglio il proprio potenziale fisico, sociale e mentale, partecipando ad eventi condivisi secondo i propri bisogni, desideri e capacità, è uno degli obiettivi della programmazione del Tcvi. Le politiche inclusive nei confronti degli spettatori non si riferiscono evidentemente solo ai prezzi dei biglietti, ma si declinano nel rapporto che il Teatro Comunale di Vicenza ha costruito nel tempo con il pubblico, sempre più coinvolto e protagonista, credendo nella possibilità di instaurare un proficuo dialogo intergenerazionale.

Le parole di Trivellato, presidente Fondazione Tcvi

“Anche con questo progetto intendiamo ribadire la funzione sociale del teatro come luogo di espressione e trasformazione dell’identità individuale e comunitaria – ci fa sapere il Presidente della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, Luca Trivellato -. La libertà è poter partecipare, poter esserci, stare insieme e condividere momenti di intrattenimento e socialità, a tutte le età”.

L’assessore Tosetto dichiara:

“La partecipazione alla vita sociale della città è un elemento importante per mantenersi attivi e vitali. Credo sia determinante per tutti noi, ma in modo particolare per gli anziani e soprattutto per coloro che vivono soli – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vicenza, Matteo Tosetto -. A loro soprattutto dedichiamo un progetto che offre l’opportunità di assistere a spettacoli teatrali a prezzi ridotti accessibili a tutti. Il teatro è un luogo che consente di riflettere, di divertirsi e di socializzare pertanto ci auguriamo che siano in tanti a cogliere questa preziosa occasione”.

La convinzione è che la cultura, e in particolare lo spettacolo dal vivo, possano rappresentare per le persone over 65 delle esperienze piacevoli in grado di potenziare l’apprendimento e stimolare lo sviluppo individuale, l’autorealizzazione e il benessere personale. Perché non è mai troppo tardi.

Info Carnet, biglietti e gift card

Sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. È possibile comprare i biglietti e gli abbonamenti anche tramite 18App e Carta del docente.

Fonte: Ufficio Stampa – Teatro Comunale Città di Vicenza