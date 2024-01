VIOFF – Possamai al Golden Talk: il futuro del settore orafo

VIOFF, il sindaco Possamai al Golden Talk: «Formazione fondamentale per far crescere il settore orafo»

Il sindaco Giacomo Possamai è intervenuto questa mattina al Golden Talk realizzato al teatro San Marco nell’ambito di VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro nato dalla sinergia dell’amministrazione di Vicenza e Italian Exhibition Group, in programma da oggi a domenica 21 gennaio.

L’evento di formazione ha coinvolto oltre 400 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Vicenza e provincia con speech di approfondimento a cura dei più importanti rappresentanti delle aziende orafe nazionali.

«L’industria orafa è un pezzo di storia ma anche di futuro del nostro territorio – ha affermato il sindaco Giacomo Possamai -. Abbiamo l’abitudine di raccontare Vicenza e l’Italia per le difficoltà che ci sono. Ci dimentichiamo di ricordare però che il nostro Paese è il secondo in Europa nel settore della manifattura e che Vicenza è la capitale mondiale per l’industria orafa, un punto di riferimento sia per la produzione sia per la sua Fiera. La forza del nostro territorio e le nostre radici stanno quindi proprio nella capacità di produrre meglio degli altri. Una forza che si manterrà anche nel futuro, facendo crescere le radici e trasformandole in rami, se sapremo evolverci insieme. La formazione è fondamentale per accompagnare gli studenti in questo percorso, dalle radici fino ai rami».

Vicenza, 19 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa