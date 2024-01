Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley chiude l’andata con la trasferta di Chiavenna

Domani alle 18 le beriche saranno di scena sul campo del Volley Academy V&V dell’ex tecnico Ivan Iosi. In palio tre punti per difendere il terzo posto fresco di conquista.

Un turno da non sottovalutare ma da capitalizzare. In B1 femminile (girone B), le ragazze di Vicenza Volley concludono il girone d’andata con la trasferta di Chiavenna (Sondrio) contro il fanalino di coda Volley Academy V&V, formazione di giovani promesse allenata da Ivan Iosi, lo scorso anno in A2 sulla panchina berica.

Domani (sabato) alle 18

le biancorosse allenate da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari andranno a caccia dei tre punti per difendere il terzo posto (zona play off) agganciato la scorsa settimana dopo il 3-0 nel derby provinciale contro Noventa.

I soli tre punti conquistati dal Volley Academy V&V non sono motivo per dormire sonni tranquilli, con Vicenza determinata a far bene fuori casa (dove fin qui ha mostrato qualche intoppo) e approfittare anche del turno di riposo dell’Orotig Peschiera Ponti, formazione che condivide il terzo posto con Spinello e compagne.

Mariella Cavallaro

“Il V&V – commenta coach Cavallaro – è una squadra di giovani promesse, alcune con già esperienza nel campionato di B1, che sta crescendo molto sotto la guida esperta di Ivan Iosi, che si è assicurato due buone atlete come il libero Moreschi e la palleggiatrice Monni per dar modo di crescere ad atlete interessanti, alcune anche sopra il metro e novanta centimetri.

Milani è sicuramente il terminale d’attacco più importante insieme al duo Merler-Ghia, ma anche le centrali Bertasi e Pratissoli sviluppano un buon gioco, mentre Foscari dà stabilità ed equilibrio alla manovra. Nel complesso, è una formazione che ha un buon potenziale d’attacco, ma ancora un tasso di errore molto alto e noi dovremo approfittarne.

Nonostante ci aspetti un lungo viaggio, toccherà a noi trovare da subito la giusta concentrazione per dare il massimo al di là dell’avversario dall’altra parte della rete, focalizzandoci solo sul dare qualità alla nostra pallavolo”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Gianluca Fumagalli e il secondo arbitro Elisabetta Zuccotti.

IL TURNO

Questo il programma dell’ultima giornata d’andata del girone B di serie B1 femminile.

Ipag Volley Noventa-Azimut Giorgione

Enercom Fimi Crema-Banca Annia Aduna

Vlc Rom Plastica-Arena Volley Team

Volley Academy V&V-Vicenza Volley

Fantini Folcieri Ostiano-Cortina Express Imoco

C.r. Transport Ripalta-Rothoblaas Volano.

Riposa: Orotig Peschiera Ponti.

LA CLASSIFICA

– Azimut Giorgione 29, Fantini-Folcieri Ostiano 25, Vicenza Volley, Orotig Peschiera Ponti 20, Rothoblaas Volano, Arena Volley Team 18, Cortina Express Imoco, C.r. Transport Ripalta 17, Ipag Volley Noventa 16, Enercom Fimi Crema 15, Banca Annia Aduna 10, Vlc Rom Plastica 8, Volley Academy V&V 3.

VICENZA, 19 GENNAIO 2024

Nella foto di Daniele Marangoni, Chiara Costagli, schiacciatrice di Vicenza Volley

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani