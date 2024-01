Valdagno: al via gli appuntamenti per il Giorno della Memoria

Valdagno celebra il “Giorno della Memoria”. Due momenti teatrali, un film e un’attività con un gioco di ruolo in Biblioteca: sono diversi gli appuntamenti con cui in città verrà ricordata la ricorrenza che ogni anno, nella data del 27 gennaio, commemora le vittime dell’Olocausto.

Domenica 21 gennaio

Ad aprire le iniziative sarà domenica 21 gennaio nella Sala Soster di Palazzo Festari alle ore 18.00 il reading teatrale “La notte” in parole e musica di Giovanni Betto e Carlo Colombo tratto dall’omonimo libro di Elie Wiesel. “La notte” è un testo autobiografico in cui il premio Nobel per la pace racconta le sue esperienze di giovane ebreo ortodosso deportato insieme alla famiglia nei campi di concentramento di Auschwitz e Buchenwald negli anni 1944-1945.

Wiesel testimonia come l’orrore dei campi di sterminio gli abbia fatto perdere la fede in Dio e nell’umanità, ma rivela anche un segreto fondamentale: nemmeno il male assoluto può nulla contro un’incrollabile fede nella vita. Ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili.

Mercoledì 24 gennaio

Alle 20.30, nell’ambito della rassegna del cineforum, al Cinema Teatro Super verrà invece proiettato “Jojo Rabbit”. La pellicola del regista Taika Waititi racconta la storia di Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, che ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo. Costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi. Ingresso: 6 euro.

Sabato 27 gennaio

Dalle 14.30 alle 18.00, in Biblioteca civica sarà possibile partecipare a “Prima vennero”, gioco di ruolo educativo. Gioco che permetterà di vivere un’esperienza toccante e immersiva in una storia profonda e umana. L’attività è pensata per ragazzi e ragazze dai 16 anni, con iscrizione obbligatoria presso la biblioteca.

Organizzato in collaborazione con l’associazione Gli apriscatole Valdagno Gamers Club, “Prima vennero” è un gioco di ruolo da camera, che si giocherà al buio, nascosti nelle soffitte della biblioteca, suddivisi in piccoli gruppi e guidati da tracce audio che riprodurranno i diversi ambienti in cui si svolge la storia.

Il gioco è ambientato nella Berlino del 1942 e i giocatori interpretano il ruolo di perseguitati dal Regime nazista, che per sfuggire al rastrellamento della Gestapo si rifugiano in una soffitta. Il tema della Shoah viene trattato con estrema sensibilità: scopo del gioco non è far divertire, ma proporre un’esperienza immersiva e toccante, che faccia riflettere.

Giovedì 15 febbraio

Alle 21.00, all’interno della rassegna teatrale “Finisterre 2023”, verrà infine proposto lo spettacolo “Fino a quando la mia stella brillerà”. Dedicato alla storia di Liliana Segre. Il testo, scritto da Daniela Palumbo e interpretato da Eleonora Panizzo. Racconta in modo semplice e diretto di un’infanzia felice e spensierata, quella di Liliana bambina. Di un’adolescenza stravolta, di un viaggio al limite della sopravvivenza e di una prigionia che si fatica a immaginare.

Di un ritorno, difficile, faticoso e di un amore, infine, che fa rinascere. L’appuntamento è stato scelto per sostituire lo spettacolo “Grazie per la squisita prova” annullato a causa di problemi di salute di uno degli interpreti. Biglietti: 12 euro (intero), 6 euro (ridotto U30) e 10 euro (gruppi minimo 10 persone).

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa