Trofeo Rally ACI Vicenza: premiazioni 2023 al Rally Racing Meeting

Domenica 11 febbraio lo stand di ACI Vicenza presso Rally Racing Meeting, sarà il palcoscenico che ospiterà le premiazioni 2023 e la presentazione della nuova edizione – Trofeo Rally ACI Vicenza

Scorre veloce il conto alla rovescia verso il secondo fine settimana di febbraio, periodo nel quale presso la Fiera di Vicenza si svolgerà la rassegna Rally Racing Meeting, evento organizzato da Miki Biasion nel quale sarà presente con un proprio stand anche l’Automobile Club Vicenza, pronto ad ospitare diversi eventi nei due giorni della manifestazione.

Tra i vari incontri e premiazioni che si susseguiranno sul palco allestito dall’Ente berico, in programma sono anche quelle del Trofeo Rally ACI Vicenza 2023 che si terranno alle 14 di domenica 11 febbraio e alle quali sono attesi i conduttori aventi diritto ai premi d’onore oltre a quelli speciali messi in palio per i vincitori e per i secondi classificati delle categorie contemplate dal regolamento; ai primi sarà fatto omaggio della licenza sportiva e ai secondi la tessera associativa per il 2024.

Tutti i premiati avranno diritto all’ingresso omaggio tramite accredito predisposto da ACI Vicenza e da ritirare alle casse.

sarà la presentazione della nuova edizione del trofeo che annuncia alcune novità, sia di calendario sia per quanto riguarda il regolamento; quest’ultimo è stato aggiornato nei punteggi prevedendo anche l’assegnazione di punti in base alla classifica assoluta da sommarsi a quelle di classe e di gruppo, per le auto moderne, o raggruppamento per le storiche. Inoltre, i conduttori saranno tenuti a produrre e conservare prova fotografica dove sia visibile l’applicazione dell’adesivo del trofeo e renderla disponibile all’organizzatore in caso di richiesta della stessa.

per ciascuna categoria con un unico rally, il San Martino di Castrozza, in programma verso la fine di giugno valevole per le auto moderne e le storiche e saranno quest’ultime ad inaugurare la Serie il 22 e 23 marzo con la 19^ edizione del Rally Campagnolo.

il Valsugana Historic Rally a cavallo tra maggio e giugno,

il Veneto a settembre

il Lessinia a novembre.

al Rally della Marca in aprile,

Valpolicella a maggio,

Città di Bassano a settembre

Città di Schio a novembre.

Al Trofeo Rally ACI Vicenza 2024 sono ammessi tutti i conduttori tesserati e licenziati presso ACI Vicenza; l’iscrizione è gratuita e va perfezionata almeno sette giorni prima del rally al quale s’intende partecipare.

Informazioni e classifiche al sito web www.palladiohistoric.it

Vicenza, 19 gennaio 2024

