Servizio Civile a Vicenza: Open day con 30 progetti da non perdere

Mercoledì 24 gennaio al Polo Giovani B55 l’Open day Servizio Civile

Progetto Giovani Vicenza organizza un open day per presentare i 30 progetti di Servizio Civile a cui è possibile candidarsi nel territorio del Comune di Vicenza.

La serata informativa, che si terrà mercoledì 24 gennaio dalle 18 alle 20 al Polo Giovani B55. L’incontro sarà utile per spiegare ai giovani dai 18 ai 28 anni le opportunità che gli enti di Servizio Civile della città offrono in ambito educativo, culturale, assistenziale e di promozione alla pace.

Il nuovo bando di Serrvizio Civile dettgli

Scade infatti il 15 febbraio il nuovo bando di Servizio Civile Universale, un’importante occasione per i giovani di sperimentarsi in un progetto concreto a servizio della comunità.

I posti disponibili nella Città di Vicenza sono ben 113, distribuiti in tutto il territorio urbano. Musei, centri culturali, comunità terapeutiche, centri diurni per la disabilità, centri educativi e aggregativi. Ma anche servizi di doposcuola e sostegno scolastico, cinema, teatri e associazioni di volontariato. Questi sono solo alcuni esempi delle realtà locali tra cui scegliere per il proprio anno di Servizio Civile.

L’appuntamento di mercoledì 24 sarà un’occasione di incontro tra i possibili candidati al Servizio Civile e gli enti che li ospiteranno.

Un appuntamento voluto fortemente dall’assessore Giovanni Selmo, con delega al Servizio Civile Universale, e dall’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai, per valorizzare questa pratica di cittadinanza attiva e rafforzare la rete di collaborazione tra enti di Servizio Civile e Comune di Vicenza.

La guida

L’Informagiovani ha pubblicato uno “speciale Servizio Civile”, una guida con le istruzioni per fare domanda e la raccolta di tutti i progetti attivi, per orientare al meglio i giovani tra le offerte del territorio.

I diversi progetti attivi in città permetteranno ai giovani di impegnarsi per 12 mesi in attività a servizio del territorio e di acquisire competenze utili al loro futuro in diversi settori, grazie alla modalità dell’ “imparare facendo” e ad un percorso formativo sulla cittadinanza e le tematiche del progetto scelto. Concluderanno l’esperienza con un percorso di tutoraggio sulle competenze acquisite, un valido strumento per il proprio orientamento lavorativo.

Agli operatori volontari è riconosciuto un compenso mensile di 507,30 euro a fronte di un impegno di circa 25 ore settimanali.

La domanda può essere presentata solo online dal portale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile tramite riconoscimento SPID.

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2023/12/bando-ordinario-2023/

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 19 gennaio 2024