Pallacanestro Vicenza: un derby per la seconda gioia consecutiva

Basket Serie B Nazionale – La pallacanestro Civitus Vicenza inizia domani il trittico di tre gare in sette giorni, il primo del girone di ritorno, ospitando la Gemini Mestre, nel derby degli ex, per la seconda giornata di ritorno. Palla a due al palaGoldoni alle 18,30 ( arbitri Riggio di Siderno e Migliaccio di Catanzaro ).

Pallacanestro Vicenza

La sfida arriva dopo il blitz di Chieti, che ha regalato ai biancorossi la prima gioia esterna stagionale, e potrebbe essere l’occasione per centrare la seconda vittoria consecutiva, cosa ancora mai capitata ai berici nel campionato in corso. Vicenza, con quattro vittorie nelle ultime otto partite ha dato indubbiamente un bel segnale di crescita.

Aggiungiamo che dal match di Chieti è uscita anche tanta consapevolezza. Il team deve capire che può fare punti con tutte le squadre. Pertanto per la salvezza diretta , distante ora quattro punti , si passa necessariamente attraverso le partite casalinghe da vincere anche con avversarie di caratura superiore e da qualche colpo in trasferta. Così facendo si toglieranno , di conseguenza , punti alle dirette concorrenti.

Una costante presenza mentale e la capacità d’innestare le marce più alte peseranno tantissimo, assieme al calore del pubblico , che con la sua spinta dalle gradinate può davvero incarnare il classico sesto uomo in campo.

Basket Mestre

Di acqua sotto i ponti ne è passata tantissima dallo scorso 7 ottobre , giorno della gara d’andata disputata al Taliercio e nettamente vinta dalla Gemini.

Mestrini che, ricordiamolo sempre, hanno perso i due fari principali dello scorso campionato: Conti e Bortolin. Questo fatto li ha collocati ai nastri di partenza non certo tra i favoritissimi e se a questo aggiungiamo i non pochi inciampi esterni verificatisi, è chiaro che il loro bilancio nel corso del girone d’andata non risulti proprio eccezionale. I veneziani, comunque, pienamente in corsa per i playoff sono reduci da due vittorie interne consecutive.

La prima soffertissima con Lumezzane, la seconda dopo una entusiasmante rimonta con Faenza. Abbondanza di ex sulla sponda mestrina: lo staff tecnico con coach Cesare Ciocca purtroppo alle prese da sei settimane con un problema di salute che non gli concede tregua e che probabilmente lo terrà lontano dalla panchina anche domani. Il suo assistente Giacomo Statua, vicentino, che di fatto lo sta sostituendo in tutto e per tutto dall’inizio di dicembre.

Mazzucchelli e Sebastianelli

In maglia Civitus un paio di anni fa rappresentano delle certezze per il club del presidente Feliziani. Ma la qualità viene garantita anche da Perin in cabina di regia , dall’esterno Bocconcelli, nonchè da Lenti e Caversazio protagonisti nel pitturato. E a tal proposito stando ad una indiscrezione dell’ultima ora potrebbe indossare la canotta Gemini Simone Aromando, in arrivo da Faenza che lo ha sostituito sotto le plance con Poletti, in uscita da Roseto attraverso un’operazione di mercato clamorosa e che ha fatto inviperire molti tifosi abruzzesi .

Dulcis in fundo Sven Smajlagic, ala croata classe 1990. Giocatore con grandi credenziali ingaggiato da Mestre ad inizio dicembre, per rimpiazzare proprio Bugatti. Smajlagic non ha tradito le attese e sta fornendo un contributo decisamente importante. Domenica scorsa per lui 28 punti e pure 7 rimbalzi.

Un pericolo in più domani per la difesa berica.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza