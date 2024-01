Palazzo Ghellini imbrattato: identificati e denunciati i due colpevoli

Sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria due giovani uomini che hanno imbrattato Palazzo Ghellini in contra’ Sant’Antonio con dei pennarelli il pozzo e gli intonaci, lo scorso 27 settembre 2023.

Il commento del sindaco Possamai

«Il ringraziamento va agli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine che hanno individuato gli autori del gesto incivile con cui hanno deturpato un palazzo di proprietà privata in centro storico. Invito chiunque a non imbrattare la nostra città che è patrimonio dell’UNESCO. Ma soprattutto è di tutti coloro che la amano e se ne prendono cura. E chi compie questi gesti deprecabili sappia che non resterà impunito» – commenta il sindaco Giacomo Possamai.

Dinamiche e conseguenze del reato

I due giovani, P.S. di 21 anni e M.A. di 19 anni, quel giorno, dopo essersi recati nel vicino locale di stradella dei Tre Scalini, hanno raggiunto il sottoportico dell’edificio barocco del XVII secolo, di proprietà privata, opera dell’architetto Antonio Pizzocaro e soggetto a vincolo da parte della Sopraintendenza. I proprietari hanno quindi deposto querela al comando della polizia locale di contra’ Soccorso Soccorsetto.

L’identificazione è stata possibile grazie alla telecamera di videosorveglianza del palazzo. Telecamera che ha consentito ai proprietari di individuare i volti dei due giovani tra le numerose persone presenti davanti al locale in una serata di novembre. I proprietari hanno quindi avvisato la polizia locale. Gli agenti della polizia di stato sono usciti e hanno identificato tutti i presenti. Infine grazie alla visione del video dell’imbrattamento confrontato con i volti dei presenti, al comando della polizia locale gli agenti sono riusciti ad identificare i due giovani. Persone che sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di distruzione, dispersione. Ma anche di deterioramento, deturpamenti, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici.

Vicenza, 19 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa