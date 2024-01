Milleproroghe: le proposte per l’agricoltura Coldiretti Vicenza

Milleproroghe, Coldiretti Vicenza: “I prodotti made in Italy vanno salvaguardati, per il futuro di tutti noi”

Il Milleproroghe richiede improcrastinabili proposte emendative. Ad affermarlo è Coldiretti Vicenza, in riferimento all’audizione delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera sul disegno legge di conversione del decreto-legge “milleproroghe” per il 2024.

Coldiretti auspica l’approvazione di emendamenti che, innanzitutto, recuperino disposizioni già previste nel “milleproroghe” per il 2023, quali l’accisa ridotta per i piccoli birrifici anche per il 2024, oltre all’ampliamento dell’ambito di operatività della proroga per la revisione delle macchine agricole.

È stata, inoltre, sottolineata l’importanza di prorogare per il 2024 l’esenzione dalla tassazione Irpef per i redditi dominicali ed agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché di confermare l’esenzione contributiva per i giovani imprenditori neo insediati fino al 31 dicembre 2024.

Importante anche la richiesta di prorogare il periodo transitorio dell’effettiva operatività del nuovo Sistema di identificazione e registrazione degli operatori e degli animali.

“L’azione di Coldiretti di attenta analisi dei provvedimenti in discussione, a tutti i livelli istituzionali, è fondamentale e rappresenta – commenta Coldiretti Vicenza – una tutela costante degli interessi delle nostre imprese agricole del territorio per rimanere competitive e, soprattutto, mantenere inalterata la qualità che esprimono. Se ciò non avvenisse a farne le spese sarebbero i consumatori, con l’invasione sulle tavole di prodotti di dubbia provenienza e realizzazione. Per questo la nostra organizzazione continua a richiamare l’attenzione dei cittadini sui prodotti made in Italy, informando anche i giovani, per porre le basi di future generazioni sempre più attente e consapevoli e, naturalmente, per salvaguardare le eccellenze locali, che rappresentano la miglior garanzia per il nostro avvenire”.

Vicenza, 19 gennaio 2024

Fonte: Codiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani