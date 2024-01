Enoch Soranzo (FdI): irrigazione degli impianti sportivi

“Non ci si pensa mai, ma i costi e la sicurezza per le manutenzioni degli impianti sportivi dilettanteschi pesano grandemente sui bilanci annuali”, dichiara Enoch Soranzo, vicepresidente del gruppo consiliare regionale FdI, primo firmatario di una proposta di deliberazione amministrativa illustrata pochi giorni fa in Commissione consiliare.

“Per questo”, continua Soranzo, “ho deciso di depositare una richiesta di modifica del Piano di tutela delle acque. L’istanza nasce dall’esigenza diffusa e sollecitata da più parti di consentire la derivazione di acque sotterranee per uso irriguo sulle aree erbose degli impianti sportivi. Il nostro obiettivo è garantire alle società sportive, in particolare a quelle dilettantistiche che gestiscono impianti pubblici utilizzati a favore della collettività, d’intervenire nell’ordinaria manutenzione di competenza, assicurando gli interventi minimi affinché la necessaria irrigazione possa risultare realmente efficace per il giusto apporto idrico ai campi erbosi.

Non è raro infatti vedere, soprattutto negli impianti di più piccole dimensioni, superfici di giuoco spesso penalizzate da irrigazioni sporadiche e irregolari, dove il comfort e la sicurezza dei giovani atleti sono messi a dura prova. In sostanza, la nostra idea sarebbe irrigare centri sportivi e aree verdi senza sprecare una sola goccia di preziosa acqua potabile, con evidenti benefici per la collettività, ed evitare l’utilizzo di acque prelevate da scoli, canalette o canali di cui nessuno può garantire la costante salubrità e idoneità per questo utilizzo: pensiamo solo che i campi da gioco sono quasi esclusivamente frequentati da bambini e atleti.

consentono infatti risparmi non solo in termini ambientali ma anche economici, in quanto l’utenza che ne è servita e ne fa largo uso paga una tariffa con canoni inferiori rispetto a quelli ordinari.

Nei casi in cui diviene fisicamente obbligatorio l’approvvigionamento direttamente dall’acquedotto, che fa parte del ciclo idrico integrato, vi è invece un aggravio dei costi di gestione perché comprensivo di oneri che nulla hanno a che vedere con l’utilizzo, mentre il ciclo da falda a falda permette, oltre a un notevole risparmio di acqua pubblica, la possibilità di rendere i centri sportivi sempre più sostenibili senza sprechi o perdite, purtroppo molto frequenti.

Considerata l’emergenza climatica attuale, crediamo che un risparmio e un riciclo delle risorse naturali siano assolutamente necessari per rendere più sostenibile il nostro pianeta, e che quindi anche i piccoli gesti possano fare la differenza.”

VENEZIA, 19 Gennaio 2023

