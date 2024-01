Docufilm “Non è un caso, Moro” nella Sala Conferenze – Circ. 4

Domenica 21 Gennaio alle 15:30 a Vicenza si terrà la proiezione del film NON È UN CASO, MORO di Tommaso Minniti. Docufilm – L’evento è stato organizzato dall’associazione Vita.

A seguire è previsto un dibattito pubblico con l’autore e regista.

NON È UN CASO, MORO

è un film basato sulle inchieste del giornalista Paolo Cucchiarelli, uno dei massimi esperti dei grandi misteri d’Italia, da Via Fani a Ustica, da Bologna a Piazza Fontana. Il film si propone di far riflettere ed emozionare, con la bellissima musica di Johannes Bickler. Mostrando la verità tenuta nascosta nelle pieghe più recondite della nostra storia, dalle quali emerge chiaramente che Moro fu spostato più volte nel Lazio. Per poi essere riportato a Roma per l’esito finale, senza rimanere chiuso per 55 giorni nel noto cubicolo di Via Montalcini.

Le Brigate Rosse avrebbero svolto solo un ruolo di copertura di un assalto militare, gestito da un’intelligence clandestina d’oltreoceano, in un’azione coordinata con i servizi segreti italiani e internazionali.

La stessa linea della fermezza viene smentita dai numerosi approcci che coinvolsero partiti, forze dell’ordine, malavita e Vaticano.

Testimoni d’eccezione

nel Docufilm sono Claudio Signorile e Monsignor Fabio Fabbri, direttamente coinvolti nelle trattative e Tina Anselmi, ex ministro e amica di Moro. Su molte delle conclusioni del film si è allineata recentemente la trasmissione Report andata in onda su Rai3.

L’epilogo della vicenda è inaspettato: Moro stava per essere liberato, quando un intervento dall’alto spezza il filo della speranza. Eppure l’esito del film è lasciato a un testamento ideale che il Presidente porge ai ragazzi di oggi.

Questo lavoro è un punto di ripartenza necessario per chiunque voglia ricostruire la dignità e il ruolo del nostro Paese, sul fondamento della verità.

Maria Lucia Catanossi