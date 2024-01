Dino Baggio in visita alla mostra di figurine “Celo celo manca”

Il campione della nazionale italiana Dino Baggio ha visitato oggi la mostra di figurine “Celo celo manca”, allestita a Palazzo Cordellina. La mostra è organizzata dall’assessorato alle attività sportive in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori (Aic) e il Gruppo Panini. Ad accompagnare l’ex calciatore padovano tra le 500 figurine sulla storia delle vittorie del calcio azzurro, provenienti dalla raccolta del collezionista Gianni Bellini, c’erano l’assessore allo sport Leone Zilio e Gianni Grazioli, direttore generale dell’Associazione Italiana Calciatori.

L’assessore Zilio: un onore ospitare a Vicenza il campione Dino Baggio

«È un onore – ha commentato l’assessore Leone Zilio – ospitare in città Dino Baggio nell’ambito di questa iniziativa. Idea che regala ad appassionati e curiosi l’opportunità di ripercorrere le gesta che hanno fatto grande il calcio italiano. Una mostra che ospiterà nei prossimi giorni anche altri campioni italiani». In nazionale Dino Baggio vanta sessanta presenze e sette goal. La sua figurina è presente nei due album della mostra sul campionato di Usa ‘94, valso per gli azzurri il titolo di vicecampioni del mondo. Nel corso della sua carriere Dino Baggio ha giocato nella Juventus, nel Parma e nella Lazio.

Date e orari dell’sposizione “Celo celo manca”

L’esposizione, ad ingresso libero, è aperta fino al 28 gennaio: dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 17.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/362540

Vicenza, 19 gennaio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza