Cultura veneta: la storia delle carte da gioco trevisane

Le carte da gioco rappresentano un grande elemento della tradizione per l’Italia.

Quasi ogni regione vanta almeno un mazzo tipico dell’area, in alcune zone ce ne sono addirittura più di uno come nel caso della Lombardia, dove si trovano ad esempio i mazzi milanesi al fianco di quelli bresciani. Diverso è il Veneto, dove le carte trevisane, veneziane o venete rappresentano in realtà tre denominazioni per lo stesso mazzo, diffuso tanto nel Veneto quanto nel Friuli Venezia Giulia. I più antichi mazzi veneziani sono conservati all’interno di uno dei tanti musei della Serenissima, il Correr, tra i più noti su piazza San Marco.

Tra le particolarità di questi mazzi vi era il bollo d’imposta, inserito quando necessario sul re di bastoni o sull’asso di denari. L’evoluzione rispetto alle carte che si possono utilizzare comunemente oggi è molteplice, a partire dalla raffigurazione sulla carta. Originariamente erano a figura intera ma dal XIX secolo in avanti si diffuse la variante a due teste, così come al giorno d’oggi.

Particolarità del mazzo delle carte da gioco trevisane

Rispetto ad altre carte regionali, una particolarità di questo mazzo sono i motti impressi su ogni asso. In antichità variavano a seconda dello stampatore, oggi si ritrovano quelli già noti dal XIX secolo, con magari minime variazioni riguardo al lessico ma non al significato. Sull’asso di coppe è possibile trovare “per un punto Martin perse la cappa”. Sull’asso di bastoni si trova “se ti perdi tuo danno” mentre su quello di spade è possibile leggere “non ti fidar di me se il cuor ti manca”. Infine, sull’asso di denari, è scritto “non val sapere a chi ha fortuna contra”.

Riguardo invece alle raffigurazioni sulle carte, ci sono alcuni aspetti interessanti. Ad esempio il fante di spade, che viene raffigurato con la barba (una peculiarità rispetto a tutti gli altri mazzi italiani) e regge una testa mozzata nella mano sinistra. È chiamato comunemente pampalugo o vecia. A proposito della lunghezza delle carte, detengono il primato insieme alle carte di Bologna: misurano 49×104 mm.

Carte da gioco regionali tra tradizione e innovazione

Come tutte le carte da gioco regionali anche quelle trevisane hanno dovuto fare i conti con l’avanzata di mazzi ‘mainstream’ come quelli francesi o le napoletane. Le moderne piattaforma di gioco digitali infatti prediligono giochi come il poker all’italiana, il Texas Hold’em, il Blackjack, la Scala 40 e tanti altri con le carte francesi. La presenza di giochi come scopa e briscola, sebbene siano ormai largamente diffusi anche sul web, sono pensate con il mazzo napoletano e non quello veneto, che resta perciò spiccatamente regionale. Nonostante questo, però, è possibile praticare tutti i giochi più comuni e conosciuti perché il numero di carte (e il loro valore) rimane il medesimo.

Il più noto è senza dubbio il già citato briscola, che ha ormai attraversato i confini regionali e si candida ad essere tra i più giocati in tutta la penisola. Non mancano all’appello però tanti altri passatempi come Sette e mezzo o rubamazzo, quest’ultimo diffuso anche tra i più piccoli perché dal regolamento estremamente semplice. Spostando invece l’attenzione su un livello leggermente più alto, spicca senza dubbio lo scopone scientifico, una variante più elaborata della classica scopa.