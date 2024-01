Maltempo, cade albero sulla linea ferroviaria Venezia-Bassano A Salzano (Ve). Nessun ferito, linea interrotta.

I vigili del fuoco stanno operando, da poco prima di mezzogiorno di venerdì, lungo la linea ferroviaria Bassano Venezia altezza dell’abitato di Salzano per un albero finito sulla linea aerea: nessuna persona è rimasta ferita. La linea ferroviaria è al momento interrotta. I vigili del fuoco accorsi da Mestre stanno operando in accordo con RFI per la rimozione dell’albero.

Già 20 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco per il vento che da questa mattina sta interessando la provincia.

Cade albero su linea ferroviaria Venezia/Bassano: nessun ferito

Fonte: Vigili del fuoco

Informazioni utili

Numero di emergenza: 115

Ministero dell’interno dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile

Vicenza – Indirizzo: via Farini, 16 36100 Vicenza – Telefono 0444/565022

Indirizzo: via Farini, 16 36100 Vicenza – Telefono 0444/565022 Arzignano – Indirizzo: via Sega, 9 36071 Arzignano – Telefono 0444/670222

Indirizzo: via Sega, 9 36071 Arzignano – Telefono 0444/670222 Asiago – Indirizzo: via Cinque, 166 36012 Asiago – Telefono 0424/462222

Indirizzo: via Cinque, 166 36012 Asiago – Telefono 0424/462222 Bassano del Grappa – Indirizzo: via Ca’ Baroncello, 2 36061 Bassano del Grappa – Telefono 0424/228270

Indirizzo: via Ca’ Baroncello, 2 36061 Bassano del Grappa – Telefono 0424/228270 Lonigo – Indirizzo: via Fiume, 6 36045 Lonigo – Telefono 0444/830222

Indirizzo: via Fiume, 6 36045 Lonigo – Telefono 0444/830222 Schio – Indirizzo: via Jean Monnet, 25 36015 Schio – Telefono 0445/519002

Indirizzo: via Jean Monnet, 25 36015 Schio – Telefono 0445/519002 Recoaro Terme – Indirizzo Via Facchini sinistra, 14/8 36076 Recoaro Terme – Telefono 0445/946228

Indirizzo Via Facchini sinistra, 14/8 36076 Recoaro Terme – Telefono 0445/946228 Thiene – Indirizzo: Via Marco Corner 36016 Thiene – Telefono 0445/361222

Indirizzo: Via Marco Corner 36016 Thiene – Telefono 0445/361222 Nucleo Sommozzatori di Vicenza – Indirizzo: via Farini, 16 36100 Vicenza – Telefono 0444/565022

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx