Teatro Super di Valdagno: domenica teatro per famiglie

“Castelli in aria”: domenica al Super teatro per famiglie con “La bella addormentata”

Domenica 21 gennaio

al Teatro Super di Valdagno, per la rassegna di teatro per famiglie “Castelli in aria“, va in scena “La bella addormentata”.

Lo spettacolo, con inizio alle 16.30, è proposto dalla compagnia La Piccionaia per la regia di Giovanni Franceschini e vedrà sul palco Annalisa Cracco e Nicola Pazzocco. I biglietti (ingresso: 6 euro) sono in vendita presso il Teatro Super e online. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio eventi e cultura del Comune allo 0445.428223.

“Circo delle fiabe”

Protagonista dello spettacolo, in un immaginario “Circo delle fiabe”, è un clown, pagliaccio bianco, che racconta la fiaba della “Bella addormentata”. La fiaba è narrata, arricchita da immagini, proiezioni video, disegni, animazioni. Il clown si avvale di figure animate, di azioni teatrali, di travestimenti e momenti di partecipazione collettiva con l’accompagnamento di adeguate e suggestive musiche.

La fiaba della fanciulla che si addormenta per un incantesimo e poi si risveglia pronta per una vita più complessa, arricchita e adulta è mantenuta nei suoi punti più significativi. L’ambiente circense, fantastico e grottesco, sottolinea particolarmente il valore dei sogni della fanciulla che favoriscono lo sviluppo della sua personalità e della sua spinta all’autonomia nell’affrontare i vari aspetti della vita.

“Bella Addormentata”

Dormire, fermarsi, trovare un momento di riflessione e inattività sono il preludio al cambiamento, alla crescita, alla rinascita, all’affrontare una nuova vita. Questo è il significato “nascosto” della fiaba della “Bella Addormentata” nelle sue varie versioni. Gli avvenimenti che accompagnano la fanciulla che si addormenta e poi si sveglia e vive una nuova realtà diventano un esempio per tutti, specialmente per chi è in un’età di cambiamento, di scoperta e portano verso una esperienza migliore.

La rassegna “Castelli in aria” è organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con il Teatro Super.

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa