Questura di Vicenza: manifestazioni del 20 gennaio

Come noto, da venerdì 19 a martedì 23 gennaio 2024, presso la Fiera di Vicenza, avrà luogo la manifestazione orafa internazionale “VICENZA ORO”, giunta alla settantesima edizione, in cui, numerose aziende italiane e straniere presenteranno le nuove collezioni. Alla manifestazione fieristica, ampiamente pubblicizzata dagli organi di stampa e televisivi nazionali, prenderanno parte operatori del settore provenienti da diverse nazioni, con una importante affluenza di pubblico.

L’afflusso ed il deflusso dei partecipanti sarà regolato, attraverso varchi presidiati da personale di vigilanza privata e monitorato dalle Forze di Polizia, per tutta la durata dell’evento. Saranno altresì predisposti specifici e mirati servizi di sicurezza e vigilanza al complesso fieristico, anche durante le ore notturne, allo scopo di prevenire, oltre che azioni criminose della delinquenza comune, anche atti di terrorismo.

L’attuale edizione della Fiera dell’Oro, proprio in relazione al particolare contesto internazionale ed al conflitto israelo-palestinese in atto, sta facendo registrare l’organizzazione di alcune manifestazioni di protesta, in chiave di solidarietà al popolo palestinese e perfino contro la presenza di espositori di origine israeliana all’evento fieristico.

In particolare, per la giornata di sabato 20 gennaio 2024, risultano preavvisate le seguenti manifestazioni:

dalle ore 10.00 alle 13.00, manifestazione con corteo dei Centri Sociali del Nord Est, organizzata dal centro sociale BOCCIODROMO di Vicenza, con partenza da Via Rossi.

In considerazione delle intenzioni dichiarate dai promotori e diffuse su vari social (“arrivare alla fiera per bloccare il padiglione israeliano”), la manifestazione è stata oggetto di prescrizioni da parte del Questore di Vicenza, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art 18 TULPS, affinché non si avvicini al quartiere fieristico, rimanendo ad un’adeguata distanza, per concludersi presso l’anfiteatro di Via Baracca.

dalle ore 14.00 alle 19.00, è inoltre in programma un’ulteriore manifestazione, organizzata dalla comunità palestinese. Il preavviso prevede la partenza da Viale Roma e la conclusione presso l’anfiteatro di Via Baracca.

Il ricorso alle prescrizioni per la manifestazione del mattino è stato oggetto di esame e condivisione in occasione di una specifica riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Vicenza in data 17 gennaio.

