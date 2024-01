Progetto In-Forma: un incontro online sull’alimentazione

L’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione con la ditta Euroristorazione srl di Torri di Quartesolo, promuove “Progetto In-forma, prevenire è meglio che curare”, un incontro online in programma martedì 23 gennaio alle ore 18.00.

Lo scopo del progetto è sensibilizzare sui rischi derivanti da un eccesso di assunzione di cibo e sulle ripercussioni a breve e lungo termine per la salute dell’individuo, oltre che sulla relazione esistente tra obesità, stile di vita, predisposizione genetica e fattori psicologici.

Relatrice sarà la dietista Dott.ssa Federica Zara.

L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà sulla piattaforma zoom. Per partecipare basta accedere al link disponibile, anche in forma di QR code, tramite il sito web e i canali social istituzionali.

“La cura della nostra salute – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariano Scotton – va di pari passo con una sana alimentazione, oltre che con l’esercizio fisico. Per questo proponiamo questa occasione di approfondimento sulle corrette abitudini alimentari, importanti soprattutto tra i più giovani, che noi per primi cerchiamo di applicare nelle scuole con la ditta Euroristorazione, affidataria del servizio di ristorazione scolastica, che ringrazio per la disponibilità dimostrata nel dare vita a queste iniziative”.

Bassano del Grappa, 18 gennaio 2024

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa