Prefettura di Vicenza: VicenzaOro, manifestazioni di protesta

Per tutta la durata della Fiera orafa internazionale “VICENZA ORO January”, che si terrà a Vicenza dal 19 al 23 gennaio prossimi, sono stati predisposti specifici e mirati servizi di sicurezza e vigilanza al complesso fieristico, anche durante le ore notturne, allo scopo di prevenire, oltre che azioni criminose della delinquenza comune, anche atti di terrorismo. – Prefettura di Vicenza

Inoltre,

sono state assunte specifiche misure con riferimento alle manifestazioni di dissenso nei confronti della partecipazione all’evento di venditori, buyers e clienti provenienti da Israele e/o di religione ebraica.

Al fine di garantire, da un lato, il diritto di manifestare e, dall’altro, il regolare svolgimento della fiera orafa, in sede di coordinamento interforze e da ultimo in occasione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo, lo scorso 17 gennaio sono stati meglio definiti i profili organizzativi e di sicurezza dell’evento al fine della migliore predisposizione dei dispositivi di ordine pubblico, con particolare riguardo alle manifestazioni previste per la giornata di sabato 20 gennaio.

Segnatamente,

per la mattinata, dalle ore 10.00 alle 13.00, è stata preannunciata la manifestazione con corteo dei Centri Sociali del Nord Est. Organizzata dal centro sociale “BOCCIODROMO” di Vicenza. Con riferimento a tale corteo, in seguito alle determinazioni assunte in sede di Comitato, si è condivisa l’opportunità che venga modificato il percorso. Questo per far sì che il corteo in parola rimanga ad un’adeguata distanza di sicurezza e non si avvicini al quartiere fieristico. La manifestazione è stata pertanto assoggettata a prescrizioni, emanate in data odierna dal Questore di Vicenza ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Con l’assoluto divieto di avvicinamento al plesso fieristico e la previsione del seguente percorso:

parcheggio di Via Rossi – Via Rossi – Via Vaccari – Viale Sant’Agostino – Via Baracca – arrivo all’anfiteatro di Via Baracca e conclusione della manifestazione.

Nel pomeriggio,

dalle ore 14.00 alle 19.00, si terrà invece la manifestazione nazionale con corteo della comunità palestinese. È stato preavvisato il seguente percorso: “Viale Roma – Corso SS Felice e Fortunato – Viale Verona – Cavalcavia Ferretto de’ Ferretti – Via Vaccari – Viale Sant’Agostino – Via Baracca”. L’itinerario preavvisato, di fatto, non prevede alcun significativo avvicinamento alla Fiera dell’Oro (rimanendo ad oltre 2 km di distanza).

Per lo svolgimento dei citati servizi di ordine e sicurezza pubblica, oltre al dispiegamento di Forze dell’Ordine territoriali, con l’impiego delle rispettive specialità e le unità di rinforzo, il Prefetto Caccamo ha inoltre richiamato l’attenzione dell’ente fieristico organizzatore della manifestazione (IEG S.p.A.) affinché vengano garantite, durante i giorni di fiera, tra le misure di sicurezza già previste, adeguate misure di vigilanza aggiuntive anche all’ingresso dei padiglioni, attraverso l’impiego di guardie particolari giurate.

Polizia Locale

Da ultimo, è stato richiesto all’Amministrazione comunale di Vicenza il massimo contributo della Polizia Locale in termini di concorso con il proprio personale. Sia per i servizi di viabilità che per quelli di ordine pubblico, nonché la messa in atto di tutte le misure necessarie all’attuazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sopra descritti, in termini di regolazione della circolazione, divieto di sosta dei veicoli nei punti particolarmente sensibili del percorso dei cortei e spostamento dei cassonetti dei rifiuti.

Prefettura – UTG di Vicenza