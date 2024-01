La Monaca di Monza raccontata da Matteo Strukul a Thiene

Matteo Strukul presenta il suo ultimo romanzo, Marianna. Io sono la monaca di Monza, lunedì 22 Gennaio 2024 alle ore 20.30 nella Sala Riunioni della Biblioteca Civica di Thiene. Dialoga con l’autore Daniela Innocenti.

L’evento è a cura del Circolo Lettori Volontari TiLeggo e dell’Associazione Culturale Ricostruendo, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Thiene.

Nel suo romanzo Matteo Strukul mette in scena la vicenda della monaca di Monza, indimenticata protagonista dei Promessi sposi.

Murata viva in una cella, Marianna Virginia de Leyva, già monaca feudataria di Monza, si consuma nel proprio tormento.

“Cinque braccia per tre” ripete a se stessa: tanto è lo spazio buio e angusto nel quale vivrà fino alla morte. La sua colpa? Aver amato di una passione infuocata Gian Paolo Osio quando era vicaria del monastero di Santa Margherita, costretta a prendere i voti da un padre assente e tiranno. Nella disperazione della prigionia, Virginia ripercorre la sua storia, in una girandola di immagini nere d’orrore e rosse di sangue.

Matteo Strukul

Nato a Padova nel 1973, è un romanziere e sceneggiatore italiano. È laureato in Giurisprudenza, dottore di ricerca in Diritto europeo e membro della Historical Novel Society. Le sue opere sono in corso di pubblicazione in quaranta Paesi e opzionate per il cinema. Vincitore del Premio Bancarella 2017 col suo libro : , primo di una tetralogia di romanzi storici, nel 2018 ha inoltre vinto il Premio Emilio Salgari di Letteratura Avventurosa per il romanzo , .

Ha pubblicato numerosi romanzi, due biografie musicali, cinque albi a fumetti, due novelle in formato elettronico e diversi racconti, alcuni dei quali pubblicati all’interno di antologie. Ha lavorato anche come traduttore di romanzi e fumetti.

L’ingresso è libero

Thiene, 18 gennaio 2024

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa