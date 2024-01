DomenicaTeatro: il Gruppo Panta Rei propone “Il libro della giungla”

Domenica 21 gennaio 2024, secondo appuntamento nell’ambito della rassegna DomenicaTeatro, in Teatro Comunale alle ore 17.00 il Gruppo Panta Rei propone Il libro della giungla, teatro d’attore e di figura, con ripresa di immagini e video dal vivo per un pubblico dai 3 anni in su.

Tanti anni fa

Nella Giungla dell’India, la pantera Bagheera in mezzo ai versi degli animali – il barrito degli elefanti, il ruggito delle tigri, ma anche il pigolio dei pulcini – sentì un suono nuovo: era il pianto di un bambino, un cucciolo d’uomo, come quelli che aveva visto al villaggio degli uomini.

Bagheera, che era una pantera saggia, affidò il cucciolo d’uomo al branco dei lupi guidato da Akela, salvandolo dalle grinfie della tigre Shere Khan. Il piccolo venne chiamato Mowgli e crebbe con i lupi. L’orso Baloo divenne suo maestro e amico e lo iniziò alle leggi della giungla. Ma oggi Shere Khan è tornato e reclama la sua preda. Mowgli non è più un bambino, è cresciuto e deve fare i conti con se stesso, riconoscere la sua vera identità.

Riuscirà Mowgli a sconfiggere Shere Khan? E soprattutto, riuscirà a lasciare la giungla e a trovare il suo posto tra gli umani? Dal romanzo di Kipling, uno spettacolo per tutte le età, una favola sull’umanità e un inno alla differenza.

VINCITORE DEL PREMIO NAZIONALE

OTELLO SARZI 2023

testo di Barbara Scalco

regia di Paolo Bergamo

con Matilde Sgarbossa, Davide Lazzaretto, Marco Mattiazzo e Davide Stocchero

scenografia e pupazzi di Damiano Zanchetta

costumi di Caterina Riccomini

disegno luci di Davide Stocchero

musiche originali di Leonardo Tosini

nuova produzione 2023 TEATRO RAGAZZI

DomenicaTeatro – Tutti gli spettacoli si svolgono al Teatro Comunale con inizio alle ore 17.00. Il biglietto unico è di € 5,00 e quest’anno, oltre alla promozione per famiglie che permette l’acquisto di 5 biglietti per € 20,00, quindi con un ingresso in omaggio per estendere il piacere di un pomeriggio a teatro assieme ad un amico, offre anche lo sconto per gli abbonati alla rassegna Cra Cra Cra che hanno la possibilità di acquistare il biglietto al costo di 4 euro l’uno.

Prevendita e info all’Ufficio Cultura, piazza A. Ferrarin, 1, tel. 0445-804.745 e vendita nei giorni dello spettacolo a partire dalle ore 16.00 in Teatro Comunale, tel. 0445 804 943, e online su myarteven.it e vivaticket.com.

