Accademia Olimpica: aspettando il Giorno della Memoria giovedì 25 gennaio nell’Odeo dell’Olimpico Giovanna Dalla Pozza e l’antigiudaismo nell’arte medievale.

Appuntamento alle 17.30. L’evento è il primo dei tre promossi dall’Istituzione vicentina per la ricorrenza

Giovedì 25 gennaio alle 17.30

Nell’Odeo del Teatro Olimpico, l’Accademia Olimpica propone un appuntamento in vista del Giorno della Memoria, ricorrenza che ricorda le vittime dell’olocausto e che l’Istituzione celebrerà anche con due eventi proprio sabato 27 gennaio, uno a Schio e l’altro a Vicenza.

Protagonista dell’incontro di giovedì sarà l’accademica Giovanna Dalla Pozza Peruffo, con una conferenza dal titolo “L’Ebreo: l’antigiudaismo nell’iconografia delle arti figurative medievali. Una storia di odio razziale che dura da oltre un millennio”, arricchita da un’interessante galleria di immagini.

Quella che ci è giunta dal Medio Evo, attraverso dipinti, rilievi, miniature e altre forme delle arti figurative, è una testimonianza storica preziosa per ripercorrere l’evoluzione dell’antigiudaismo, esploso con violenza in Europa a partire dal XII secolo.

L’odio verso l’ebreo delle comunità della diaspora, insediate in varie aree del continente dopo la prima Crociata del 1096, e ulteriormente diffusosi dopo l’epidemia di Peste Nera del 1349, fu amplificato appositamente con accuse infamanti di profanazioni, sacrifici rituali, diffusione di contagi e avidità nel prestito di denaro, causa prima della miseria di ampi strati della popolazione.

La conferenza è aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Informazioni: segreteria@accademiaolimpica.it

Ingresso libero anche per gli altri due eventi, in programma sabato 27 gennaio.

Nella Sala Calendoli del Teatro Civico di Schio,

dalle 10, mattinata di studi in ricordo di mons. Girolamo Tagliaferro, dichiarato nel 2023 “Giusto segnalato dalla società civile” per la sua attività in difesa di numerosi ebrei e di altri perseguitati dai regimi fascista e nazista. L’apertura sarà affidata al sindaco Valter Orsi, al presidente dell’Accademia Giovanni Luigi Fontana, all’arciprete della Parrocchia di San Pietro Apostolo Carlo Guidolin, alla co-fondatrice di Gariwo Anna Maria Samuelli e al Vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto.

A seguire, interventi degli studiosi Giorgio Vecchio, Alessandro Santagata, Alba Lazzaretto, Edoardo Ghiotto e Ugo De Grandis. In serata, nel Duomo di Schio, in programma anche un concerto organistico sempre in memoria del sacerdote scledense.

Nell’Odeo del Teatro Olimpico

a Vicenza, invece, alle 17 “Etty Hillesum, resistere filosoficamente all’odio”, narrazione di Sara Gomel con lettura, affidata a Bianca Iannaccone, di testi estratti dal Diario della scrittrice olandese, morta nel 1943 ad Auschwitz.

Gli appuntamenti vicentini del 25 e del 27 gennaio rientrano anche nella programmazione per il Giorno della Memoria condivisa dal Comune di Vicenza e da altre realtà partecipanti al Coordinamento delle istituzioni culturali vicentine.

Accademia Olimpica Coordinamento e Relazioni esterne Alessandra Agosti