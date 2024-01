Gioele Dix al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza

“Ai nostri tempi (biblici)” – di e con Gioele Dix – nella prosa al Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, martedì 23 gennaio

Proseguono al Teatro Comunale di Vicenza gli appuntamenti della prosa al Ridotto, realizzati con la consulenza artistica di Annalisa Carrara; dopo lo straordinario ed originalissimo esordio con Giorgio Lupano nel mese scorso, martedì 23 gennaio alle 20:45 sarà la volta di Gioele Dix – interprete amatissimo anche dal vasto pubblico delle platee televisive – con il suo ultimo spettacolo “Ai nostri tempi (biblici)”, un esilarante monologo in cui il narratore dipanerà il filo nascosto che lega autori e storie, solo apparentemente lontane tra loro, con la forza irresistibile della sua ironia, dimostrandoci di volta in volta come il riso e l’umorismo permettano in modi inattesi e folgoranti di ritrovare identità e verità che si pensavano perdute.

Gioele Dix

Lo spettacolo, di cui Gioele Dix è anche autore e regista, parte da una considerazione: la longevità dei patriarchi della Bibbia è stata variamente commentata e interpretata. Alcuni la considerano il frutto di un insensato atto di fiducia da parte di Dio nel genere umano. Altri la leggono come proiezione leggendaria del desiderio dell’uomo di lasciare un segno. Gioele Dix, tra passi biblici e brani letterari di diversa estrazione, prova ad offrire al pubblico una sua personale visione, in una serata speciale dedicata, con passione e ironia, a tutte le donne e gli uomini che non intendono invecchiare.

“Ai nostri tempi (biblici)”

Mescolando parole proprie a quelle altrui – dai grandi classici antichi fino alle nuove voci emergenti contemporanee – Gioele Dix si muove agilmente tra scoperte e sorprese, considerazioni letterarie e ricordi personali, ritrovando le connessioni che legano vicende storiche e letterarie diverse e lontane nel tempo. “Ai nostri tempi (biblici)” è un monologo irriverente che si distingue per la sua audace esplorazione del tempo e delle storie bibliche; presentato come un’avventura epica che attraversa secoli e continenti, sfida la nostra percezione del tempo e ci permette di riflettere sull’importanza delle narrazioni antiche, attuali anche nel mondo contemporaneo.

L’ambientazione

Ricca di dettagli e di riferimenti colti e non solo, in grado di trasportare gli spettatori in un viaggio che spazia dall’antico Egitto alla Roma imperiale, dalla Palestina biblica alle moderne metropoli. La regia è ben strutturata: l’uso sapiente delle luci, dei suoni e delle proiezioni, crea durante lo spettacolo un’atmosfera coinvolgente e suggestiva con momenti di suspense, alleggeriti da tocchi sapienti di umorismo e leggerezza, in puro stile Gioele Dix, che regalano al pubblico un’ora e mezzo di ironia e divertimento, ma anche la capacità di far riflettere su temi importanti.

Alla fine de “Ai nostri tempi (biblici)” Gioele Dix incontrerà il pubblico presente in sala, al Ridotto, introdotto da Vanessa Gibin, organizzatrice teatrale.

Per la data del 23 gennaio al Teatro Comunale di Vicenza, i biglietti sono esauriti da tempo, disponibili solo in caso di rinuncia dei possessori.

I biglietti per la stagione di prosa al Ridotto sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39), aperta dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it. I biglietti per gli spettacoli di prosa al Ridotto costano 27 euro l’intero e 21 euro il ridotto under 30 e over 65; per gli studenti universitari in possesso della VI-University Card è previsto un biglietto unico a 7 euro. È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App e Carta del docente.

18 gennaio 2024

Lorenza Arzenton Ufficio Stampa

Teatro Comunale Città di Vicenza