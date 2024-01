Carnevale di Malo un secolo di vita: il programma

I primi 100 anni del Carnevale di Malo meritano un programma di iniziative coi fiocchi. Oltre alla presenza di star come Manuela Arcuri, madrina della seconda e terza sfilata e Bobby Solo, in concerto al termine del calendario invernale, ci saranno mostre, sfilate di bimbi in maschera, esibizioni di danza, cabaret, musica e ovviamente la sfida di carri allegorici per la conquista dell’ambita “pessa del centenario”. Si parte già sabato 20 gennaio.

Carnevale di Malo

PRESENTAZIONE E INAUGURAZIONE

Sabato 20 alle 18,30, nella sala consiliare di San Bernardino, ci sarà la tradizionale consegna delle chiavi della città dal sindaco Moreno Marsetti al Ciaci, simbolo della manifestazione, a cui seguirà la presentazione delle iniziative. Al termine trasferimento alla Casabianca per l’inuaugurazione della mostra “Il Carnevale e il suo fascino”, visitabile sino al 28 febbraio.

BAMBINI PROTAGONISTI

Domenica 21 gennaio altro appuntamento tradizionale con il “Carnevale dei bambini”. Ritrovo alle 14 alle scuole e partenza in corteo con banda e majorettes verso il centro giovanile, dove alle 14,30 inizia il pomeriggio mascherato dedicato ai più piccoli.

SPORTELLO COMUNALE E GADGET

Dal 22 gennaio, in municipio, sarà aperto un Info point dedicato al centenario del Carnevale. Nel frattempo sono già in vendita pubblicazioni e gadget legati all’anniversario, come il libro del centenario, le bottiglie di vino personalizzate, i Ciaci da esposizione.

CABARET E MUSICA

Sabato 3 febbraio alle 21, al cinema Aurora, spettacolo di cabaret dei Bigols con accompagnamento nusicale della band Blizzard. Sabato 17 febbraio, sempre al cinema Aurora con inizio alle 21, prendepno il via le celebrazioni per il quarantennale dei Risi & Bisi, che nell’occasione ospiteranno il concerto di Bobby Solo con la sua band, in un intreccio fra cabaret e musica.

LE SFILATE DEI CARRI

Saranno quattro le sfilate dei carri, tutte ad ingresso libero. L’esordio è domenica 4 febbraio alle 14,30. Alla Casabianca è prevista un’esibizione della scuola di danza dalle 17,30. Domenica 11 seconda sfilata con Manuela Arcuri superospite. Previsto anche un trofeo indoor “Ciaci Malo”di tiro con l’arco promosso dagli Arcieri, mentre Gabriele Scotolati, noto disegnatore e autore della sovracopertina del libro, sarà a disposizione per realizzare caricature dei bambini in maschera. Sarà inoltre inaugurata l’esposizione dei bozzetti delle scuole e i dei plastici. Alle 17,30 nuovo show della scuola di danza alla Casabianca. Martedì 13 febbraio terza sfilata con Manuela Arcuri a fare da madrina e danza alla Casabianca. Ultima sfilata domenica 18 febbraio, con premiazione finale del carro vincitore, consegna della “pessa” e premi vari. Il 12 febbraio ci sarà una conferenza stampa di presentazione del Carnevale nel palazzo della Regione Veneto a Venezia.

LE DICHIARAZIONI

<Un programma ricco che vede il coinvolgimento di numerose realtà sociali, culturali e sportive della nostra comunità – afferma il sindaco Moreno Marsetti. – Realtà che ringraziamo per la loro collaborazione proficua e fondamentale, destinata a rendere memorabile questo centenario>.

<E’ un orgoglio per l’associazione che rappresento – afferma Giuseppe Turone, presidente della Pro loco. – La Pro Malo nacque proprio nel 1924 e da allora ha sempre organizzato questa manifestazione che è nel cuore non solo dei maladensi ma di tutti i vicentini- Un secolo che ha visto noi e tanti maladensi protagonisti e che ora, grazie alla collaborazione con il Comune e con tante realtà locali, prenderà nuovo slancio>.

Malo, 18 gennaio 2024

dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino Comune di Malo