ECR – Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei – Sergio Berlato, ECR – FDI:"Solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria di Vicenza. Non si possono più tollerare le violenze ai nostri agenti."

Il Deputato italiano al Parlamento Europeo, on. Sergio Berlato, dichiara:” Non sono più accettabili ulteriori violenze da parte dei detenuti del San Pio X ai nostri agenti di Polizia Penitenziaria. Da inizio anno è la terza aggressione per futili motivi, che si sommano ad altre 19 nello scorso trimestre”.

Prosegue l’on Sergio Berlato

”Il problema del sovraffollamento delle carceri e della carenza di personale degli agenti si protrae in Italia da ormai diversi anni, tant’è che siamo il paese dell’Unione Europea con il maggior tasso di carcerati nelle relative strutture penitenziarie. Ciò mette a repentaglio la sicurezza degli agenti stessi”.

Conclude l’on. Sergio Berlato:” Le soluzioni che la politica e il Governo possono offrire sono il maggior investimento delle risorse per incrementare il personale penitenziario e l’espulsione dal suolo nazionale di tutti quegli immigrati incarcerati, affinché possano scontare la loro pena nei loro paesi d’origine, visto che per in proporzione rappresentano la maggioranza della popolazione carceraria”.

18.01.2024

