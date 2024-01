Baxi, pompe di calore PBM-HT: benefici e performance

Pompe di calore aria-acqua monoblocco ad alta temperatura PBM-HT: efficienza ai vertici della categoria e rispetto ambientale in pieno stile Baxi

La gamma di pompe di calore PBM-HT – composta da 7 modelli con potenze termiche da 20 a 70 kW – è caratterizzata da un’elevata efficienza energetica (tutti i modelli sono in classe A+, A++ per PBM-HT 25-30), che la porta a soddisfare pienamente i livelli di efficienza previsti per Conto Termico, Superbonus ed Ecobonus 65%, e dall’utilizzo di refrigerante R454C a basso impatto ambientale (GWP=146) in linea con il riconoscibile impegno green di Baxi. La gamma consente, inoltre, la realizzazione di sistemi ibridi commerciali misti con le PBM2-i e le BHP2, secondo le logiche di gestione di Hybrid Power e HP Power.

Prestazione acustiche e ampio range di funzionamento

Oltre a garantire eccellenti prestazioni acustiche grazie ai ventilatori modulanti, alle ampie superfici di scambio e all’isolamento del vano compressori, PBM-HT vanta un ampio campo di funzionamento , con temperature di mandata fino a 65 °C, funzionamento in riscaldamento fino a -20 °C e produzione di ACS fino a 40 °C aria esterna. L’ampio campo operativo permette il raggiungimento di temperature fino a 60 °C, anche a temperature di aria esterna di -10 °C.

Configurazione tandem per una maggiore efficienza stagionale

Dotati di 2 o 4 compressori scroll in configurazione tandem (a singolo o doppio circuito in base alla taglia), tutti i modelli della gamma permettono un’elevata efficienza energetica. La configurazione tandem consente, infatti, la parzializzazione dei carichi, mirando a scegliere l’integrazione tra i rapporti di pressione dei compressori al fine di garantire le migliori condizioni di funzionamento per l’unità sulla base del numero dei circuiti frigo, il che comporta una maggiore efficienza stagionale sia in modalità riscaldamento che raffrescamento.

Facilità di accesso a tutti i componenti

Oltre a importanti caratteristiche quali il doppio circuito frigorifero (45-70 kW), la funzione di sbrinamento intelligente (grazie al monitoraggio simultaneo della temperatura ambiente, temperatura refrigerante, temperatura acqua prodotta e regime di funzionamento), la gestione del sistema ACS tramite termostato o sonda sanitaria dedicata e la possibilità di collegamento a sistemi BMS e home automation via modbus (opzionale), la gamma presenta il vantaggio di garantire operazioni di manutenzione e installazione agevolate grazie al facile accesso a tutti i componenti (accesso al quadro elettrico e al pannello di controllo dal pannello frontale, connessioni idrauliche nel retro) e all’ e quipaggiamento idraulico completo (opzionale) che comprende DI SERIE evaporatore, sonda di lavoro, flussostato, pressostato differenziale acqua, valvola di sfiato aria manuale e valvola a quattro vie idraulica per scambio in controcorrente.

Sono possibili, inoltre, le seguenti opzioni: circuito idraulico con accessorio serbatoio inerziale; circuito idraulico con accessorio singola/doppia pompa di circolazione o circuito idraulico con accessorio singola/doppia pompa di circolazione inverter.

Il tutto controllabile tramite un pannello di controllo che consente di visualizzare lo stato dell’unità (riscaldamento, raffrescamento, standby, allarme, sbrinamento, eco-mode) e altri parametri fondamentali quali temperature, pressioni di impianto e regime di funzionamento compressore; eseguire il reset manuale degli allarmi; gestire fasce orarie e parametri di lavoro con possibilità di programmazione di funzionamento settimanale/giornaliera e, ancora, gestire la valvola di espansione elettronica, il riscaldamento/raffrescamento a punto fisso o variabile con curva climatica, e le funzioni eco-mode con doppio setpoint impostabile e sicurezza alta temperatura impianto.

Un’altra soluzione Baxi – flessibile, affidabile, performante ed ecologica – a disposizione dell’utente più esigente.

www.baxi.it

Fonte: Baxi SpA – Ufficio Stampa