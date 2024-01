Un ulteriore riconoscimento per l’innovativo imballo Multipack – Vimar vince il premio World Star 2024

Vimar è stata tra i protagonisti e ha vinto il premio World Star 2024, organizzato dalla World Packaging Organization, nella categoria “packaging materials and components”.

La WPO (World Packaging Organisation) è un’organizzazione internazionale che riunisce professionisti, esperti nel settore dell’imballaggio, provenienti da tutto il mondo. Dal 1970, il concorso World Star è uno dei principali eventi della WPO e uno dei più riconosciuti a livello mondiale, in grado di documentare il continuo progresso nel design e nella tecnologia del packaging.

In questo affermato contesto, Vimar ha presentato e si è aggiudicata un ulteriore riconoscimento per l’innovativo imballo Multipack: una soluzione sostenibile sia dal punto di vista del materiale che dell’utilizzo. Questo imballo è prodotto con carta riciclata con certificazione FSC, che garantisce la provenienza da foreste gestite in modo responsabile.

I colori utilizzati per la stampa sono a base d’acqua: una soluzione sicura ed ecosostenibile, che permette di raggiungere ottimi risultati cromatici e di resistenza. Mentre il lato esterno della confezione presenta una superficie grezza, l’interno è liscio e patinato, per evitare danneggiamenti alle superfici dei prodotti.

Tutti gli imballi rispettano il principio di equilibrio nella dimensione per evitare sprechi di carta e sono progettati per il confezionamento in impianto automatico, in ottica di miglioramento dei processi.

l’imballo Multipack, presentato al concorso, rispecchia i principi della sostenibilità e dell’innovazione perché è stato progettato per agevolare la distribuzione del prodotto e per velocizzare e semplificare le operazioni di spacchettamento in cantiere.

Infatti, grazie alle pre-fratture presenti nel packaging, è possibile aprire in un solo momento la confezione per disporre di cinque pezzi contemporaneamente oppure suddividerla, a seconda delle esigenze, migliorando la fruibilità del prodotto e ottimizzando i processi di lavoro.

La vittoria del premio World Star 2024, all’interno di una categoria particolarmente affollata di partecipanti, riconosce come Vimar ponga l’attenzione al design, alla qualità, senza tralasciare mai l’ambiente e le persone.

