Scuola dell’infanzia, iscrizioni dal 18 gennaio al 10 febbraio

Vicenza, scuola dell’infanzia, assessore Selmo: «Per i bambini un’opportunità educativa per lo sviluppo di competenze fondamentali»

Dal 18 gennaio al 10 febbraio sarà possibile iscrivere i bambini che compiranno tre anni entro il 31 dicembre 2024.

«La scuola dell’infanzia rappresenta una tappa significativa e necessaria nella vita dei bambini in quanto in questa fase si sviluppano competenze fondamentali come quelle socio-emotive, cognitive, relazionali e di autonomia – sottolinea l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo -. Pur non essendo obbligatoria, rientra a pieno titolo nel Sistema integrato di educazione e istruzione da 0-6 anni. A tutte le famiglie, ai bambini e alle bambine, auguro quindi che la scelta e l’iscrizione rappresenti una preziosa opportunità educativa».

In città sono presenti 40 scuole dell’infanzia, tra statali, comunali e paritarie, capillarmente diffuse in tutto il territorio, tra le quali le famiglie possono scegliere, sulla base delle proprie esigenze e dei criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti da ciascuna struttura.

È possibile fare una sola iscrizione ed è necessario che il bambino sia in regola con l’obbligo vaccinale.

Iscrizioni scuole dell’infanzia comunali

Alle comunali ci si iscrive unicamente online attraverso il sito del Comune di Vicenza alla pagina “Iscrizioni scolastiche” (https://www6.eticasoluzioni.com/iscrizioniinfanziacomunevicenzaportalegen ). È possibile effettuare una visita virtuale delle scuole dell’infanzia del Comune collegandosi al link http://bit.ly/Vicenza_ScuoleInfanzia.

Iscrizioni per le statali

Alle scuole dell’infanzia statali ci si iscrive tramite modulo disponibile sul sito di ciascun istituto comprensivo, mentre a quelle paritarie secondo la modalità indicate dalle segreterie delle singole scuole.

Maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/istruzione.php/scuole_dellinfanzia/iscrizioni_scolastiche1

Vicenza, 17 gennaio 2024

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa