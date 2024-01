Bando cultura Schio: oltre 40 progetti selezionati

Bando cultura – Danza, musical, spettacoli teatrali, mostre d’arte contemporanea, rassegne musicali e anche appuntamenti dedicati al mondo del libro e della letteratura.

BANDO CULTURA

OLTRE 40 PROGETTI SELEZIONATI

MUSICA, DANZA, TEATRO E MONDO DEL LIBRO

Anche per quest’anno sono solo alcune delle proposte che caratterizzeranno il programma della cultura scledense nel 2024. In questi giorni, infatti, sono stati selezionati i progetti del bando cultura per l’anno appena iniziato: su 73 proposte, ne sono stati scelte 45 dalla commissione formata dai tecnici comunali responsabili del Servizio Cultura e della Biblioteca Civica R. Bortoli.

Le iniziative selezionate, infatti, saranno in grado di offrire alla città proposte culturali sia tradizionali che innovative: dalle mostre d’arte contemporanea agli incontri dedicati alla storia del territorio, dalla danza contemporanea con 5 appuntamenti a ben 8 proposte di spettacolo nei teatri cittadini che vedranno sul palco i protagonisti della musica, della comicità e della cultura italiana fino a un’importante mostra di architettura organizzata dall’associazione italiana di architettura che dopo Selinunte farà tappa a Schio.

Tra le iniziative riconfermate, alcuni appuntamenti molto apprezzati dal pubblico come il British Day, il Festival della Scienza dell’Alto Vicentino, il Festival ConversAzioni, i festival musicali Next Please e Line Festival oltre alle tante proposte di musica classica e lirica.

Libro e letteratura

In continuità con gli ultimi due anni, poi, non mancano le proposte dedicate al mondo del libro e della letteratura (4 quelle selezionate) con attività che permettano a bambini e ragazzi di avvicinarsi alla lettura tra conferenze e laboratori, la terza edizione del Festival della Letteratura per giovani lettrici e lettori e una rassegna dedicata ai 550 anni dall’arrivo della stampa a Schio.

Come di consueto, anche per l’edizione 2024, il Comune metterà a disposizione dei progetti selezionati il Lanificio Conte, Palazzo Toaldi Capra, la chiesa di San Francesco, il parco della Fabbrica Alta, lo Spazio Shed e la Biblioteca Civica con lo scopo di valorizzare i luoghi coinvolti arricchendo così l’offerta culturale cittadina e stimolando la collaborazione tra più realtà.

Agli organizzatori delle iniziative selezionate saranno concessi dal Comune sostegni economici e logistici per la realizzazione delle proposte presentate nelle modalità che verranno definite a breve, oltre a un supporto nella parte relativa alla comunicazione e promozione delle attività.

Barbara Corzato

«Prosegue il nostro impegno nel promuovere la crescita culturale e sociale di Schio – afferma l’assessore Barbara Corzato -. Attraverso questo bando, negli ultimi anni la programmazione delle iniziative d’ambito culturale si è arricchita tantissimo, con proposte di grande qualità che danno espressione a forme artistiche molto diverse tra loro e adatte a diversi tipi di pubblico.

Siamo davvero soddisfatti anche del buon numero di proposte ricevute per il 2024. Schio sta diventando sempre di più un punto di riferimento nell’Alto Vicentino e non solo».

L’elenco con tutti i progetti selezionati è consultabile sul sito del Comune di Schio.

Schio, 17 gennaio

Lorenza Zago Ufficio Stampa Palazzo Garbin – Municipio Schio