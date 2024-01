Merry Illustri sostiene Donna chiama Donna e dona 6 mila euro

Merry Illustri devolve 6 mila euro a Donna chiama Donna

Per un progetto di educazione di contrasto e prevenzione della violenza di genere nelle scuole

La seconda edizione di Merry Illustri, il mercatino di illustrazioni solidale organizzato da associazione Illustri con il Comune di Vicenza, che si è tenuto l’8 e il 9 dicembre in Loggia del Capitaniato, ha raccolto un totale di circa 6.000 euro da donare all’associazione Donna chiama Donna. Donati per il progetto di educazione affettiva, di contrasto e prevenzione della violenza di genere nelle scuole.

Con la prima edizione, lo scorso anno, il ricavato era stato devoluto all’associazione A.gen.do di Vicenza. Contribuendo in maniera significativa alla realizzazione del cortometraggio “Il coccodrillo di pane”.

I ringraziamenti dell’assesore, Fantin a Merry Illustri

«Ringrazio Illustri che con generosità ha voluto riproporre l’evento solidale che già lo scorso anno aveva avuto un ottimo successo. – Dichiara l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin -. Il mondo colorato che Illustri rappresenta da sempre porta in città una ventata di allegria e speranza attraverso la grafica e il colore. Strumenti che gli illustratori sanno usare sapientemente per trattare innumerevoli temi. Ed ecco che le loro creazioni hanno saputo destare interesse tra coloro che hanno visitato il mercatino contribuendo con l’acquisto delle stampe. Oltre a dare un importante contributo a favore dell’associazione Donna chiama Donna che gestisce il centro antiviolenza comunale».

La dichiarazione di Poroli presidente di Illustri

«La collaborazione tra Illustri e Donna chiama Donna è solo l’inizio di un percorso che vedrà le due realtà collaborare provando a usare il linguaggio dell’illustrazione per seminare, soprattutto nei più giovani, consapevolezza sui temi della violenza di genere» – dichiara Francesco Poroli, presidente dell’associazione Illustri.

Il mercatino ha proposto le stampe, in vari formati, di illustrazioni messe a disposizione liberamente dagli artisti del circuito Illustri. In aggiunta a opere di eventi e festival passati rimaste in archivio.

L’evento è stato reso possibile dall’aiuto di alcune aziende di Vicenza che hanno collaborato e fornito supporto tecnico: Tipografia Unione, Manaly, Fustellificio Vicentino, Top Art e Serimab.

Vicenza, 17 gennaio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza