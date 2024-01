Andrea Cubeddu in “Terraferma”: festa del tesseramento G. Deledda

L’Associazione Culturale Grazia Deledda di Vicenza è lieta di invitarvi domenica 21 gennaio 2024, dalle 10.00 alle 20.00 presso la propria sede in Viale Anconetta 77, in occasione della FESTA DEL TESSERAMENTO – Andrea Cubeddu

Tutti sono invitati per confermare il sostegno alle attività dell’Associazione attraverso il rinnovo o la nuova iscrizione per l’anno 2024.

Ai partecipanti verranno offerti fatti fritti ed altri dolci sardi.

Andrea Cubeddu

Nel pomeriggio, dalle ore 17,00, sarà con noi Andrea Cubeddu, cantautore nato a Orani nel 1993, residente a Vicenza, che presenterà il suo ultimo lavoro del 2024 “TERRAFERMA”.

Girovago instancabile, Andrea canta le sue canzoni in lungo e in largo per la penisola. I brani contenuti nel suo ultimo lavoro, nascono dall’esigenza di coltivare il dubbio, quella forza che ci scuote da dentro, come un violento terremoto, e fa tremare tutte le idee sulle quali costruiamo la nostra vita.

E così quei valori che non ci rendono giustizia, che ci soffocano e ci costringono su strade sbagliate, crollano sotto la sua azione erosiva. Tra queste macerie, svettano chiare quelle idee con cui risuoniamo in armonia, che sentiamo davvero nostre. È su queste rinnovate certezze che possiamo costruire un presente migliore, per noi stessi e noi stesse, per il mondo intero.

“Terraferma” parla di responsabilità ed amore, verso di sé e verso il prossimo, di perigliosi viaggi e sentieri tortuosi, quanto di mete agognate e porti sicuri. La sua musica è figlia di commistioni di canti nuovi ed antichi. Infine, il richiamo del mare, della terra d’origine, lascia certamente traccia in questo nuovo album.

“Terraferma” è un lavoro minimale, voce e chitarra in presa diretta, proprio quella stessa formula che Andrea porta in tour da sempre.

L’invito è rivolto ai Sardi e agli amici della Sardegna, tutti possono tesserarsi.

La partecipazione all’evento è gratuita.

L’appuntamento è dunque per domenica 21 gennaio 2024 dalle 10.00 alle 20.00 presso la sede dell’Associazione Grazia Deledda in Viale Anconetta 77, a Vicenza.

Associazione Culturale Grazia Deledda APS

Viale Anconetta 77 – 36100 Vicenza

gdeleddavicenza@gmail.com



https://www.assgraziadeleddavi.it/